UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Krasnodar, temsilcimiz Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederken teknik direktör Sergey Matveev açıklamalarda bulundu. Matveev, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, "Oyun başlarken boş bulduğumuz alanları iyi kullanmaya çalıştık. Trabzonspor topun arkasına geçmemize müsaade etti. Özellikle oyuncularımın disiplinli oyununa çok teşekkür ediyorum. Bu galibiyet bizi ileriye taşıdı. Grupta dengeler değişti. Galibiyetle evimize döneceğimiz için çok mutluyum" diye konuştu.

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