        Haberler Dünya Sergey Ryabkov: Türkiye'yle ilişkiler olumlu gelişiyor | Dış Haberler

        Sergey Ryabkov: Türkiye ile ilişkiler olumlu gelişiyor

        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilere dair değerlendirmede bulundu. Ryabkov, "Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor. İlişkilerimizdeki potansiyel tükenmedi." ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 20:03 Güncelleme: 26.11.2025 - 20:18
        "Türkiye ile ilişkiler olumlu gelişiyor"
        Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, "Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor. İlişkilerimizdeki potansiyel tükenmedi. Türkiye ile ilişkilerde hayata geçireceğimiz konulara yeni başlıyoruz." dedi.

        Ryabkov, başkent Moskova’da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konuları değerlendirdi.

        Rusya ile Türkiye arasındaki ilişkilere vurgu yapan Ryabkov, "Türkiye ile ilişkiler dinamik ve olumlu şekilde gelişiyor. Önümüzdeki yıllarda ekonomik ortaklığımızın temelini oluşturacak bir dizi önemli proje var." değerlendirmesinde bulundu.

        Türkiye ile siyasi diyaloğun verimli olduğunu dile getiren Ryabkov, "Tüm devlet birimlerimiz etkileşim halinde. Liderlerimiz diyalog halinde. İlişkilerimizdeki potansiyel tükenmedi. Türkiye ile ilişkilerde hayata geçireceğimiz konulara yeni başlıyoruz." diye konuştu.

        Ryabkov, Türkiye ile bazı uluslararası meselelere ilişkin yaklaşımlarının örtüşmediğini, ancak bunun "normal" olduğunu vurguladı.

        Karadeniz’de Tahıl Anlaşması’nın yeniden canlandırılması ihtimalini de değerlendiren Ryabkov, "Tahıl anlaşmasının zamanı geçti artık. Elbette, gıda güvenliği alanında etkili ve verimli çalışmalar ile girişimlere ihtiyaç duyulduğu konusunda anlayış var." şeklinde konuştu.

        Avrupa Birliği’nin (AB) gıda pazarlarındaki durumu iyileştirecek birçok girişimi baltaladığını belirten Ryabkov, bu yaklaşımı kınadıklarını vurgulayarak, "Sağduyulu ve yapıcı yaklaşım sergileyen ve iyi ortaklık kurmaya çalışan ülkelerle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye de bu ülkelerde biridir." yorumunu yaptı.

        "Washington’un eylemleri oldukça çelişkili"

        Rusya ile ABD arasındaki ilişkilere dikkati çeken Ryabkov, ABD’nin Ukrayna krizini çözme niyetinde olduğunu, ancak Ukrayna’ya silah ve istihbarat bilgilerini sağlamaya devam ettiğini söyledi.

        ABD’nin Rus petrol şirketleri Rosneft ve Lukoil’e yönelik yaptırım kararı aldığının altını çizen Ryabkov, ABD'de el konulan Rus diplomatik mülklerinin iade edilmesi ve Rusya ile ABD arasında doğrudan uçuşların başlatılması konusunda herhangi bir gelişme olmadığını kaydetti.

        Ryabkov, şöyle devam etti:

        "ABD yönteminin Rusya ile diyaloğu yeniden başlatma ve ikili ilişkileri iyileştirme yönünde yaklaşım sergilemesine rağmen, Washington’un eylemleri oldukça çelişkili. ABD'de iç gündem dahil her şeyin basit olmadığını anlıyoruz. Durumun zor olduğunun farkındayız ve sabrediyoruz. ABD'nin temel çıkarlarımıza saygı gösterdiğinden, ikili ilişkilerdeki sorunların temel nedenleri ve güvenlik alanındaki çelişkilerin ortadan kaldırılması konusunda eşit şekilde çalışmaya hazır olduğundan emin olmalıyız."

        ABD ile ekonomi alanında işbirliği konusunda büyük potansiyelin olduğunu ve Amerikan şirketlerinin Rus pazarına dönmek istediğini vurgulayan Ryabkov, "ABD ile karşılıklı fayda sağlayacak konularda işbirliğine açığız." dedi.

        "ABD planını kamuoyuna açık şekilde istişare etmeye hazır değiliz"

        ABD’nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin Batı basınında çeşitli bilgilerin yer aldığına dikkati çeken Ryabkov, "Tüm medya kuruluşlarını sorumluluk üstlenmeye çağırıyorum. Şu an provokasyonlara boyun eğmeme zamanıdır." ifadelerine yer verdi.

        Ryabkov, Ukrayna’yla ilgili diplomatik girişimlere ilişkin şöyle konuştu:

        "Bu planın çeşitli versiyonları ve bazı ayrıntılarını kamuoyuna açık şekilde istişare etmeye hazır değiliz. Bu konuda diyaloğun sürdürülmesi için zamana ihtiyaç var. Diyaloğa hazırız. Burada Anchorage zirvesinde sağlanan anlayışların sıkı şekilde uygulanması konusunda siyasi iradenin olup olmaması söz konusu. Biz Anchorage zirvesinin sonuçlarına bağlıyız ve bu çerçevede hareket etmeye devam edeceğiz."

        ABD yönetiminin, Ukrayna krizine çözüm bulma yönündeki girişimlerini memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Ryabkov, "Ukrayna ile ilgili Rus hedefleri konusunda taviz verilmesi söz konusu olamaz. Anchorage zirvesinde ele alınan konular kendi başına tavizdir." dedi.

        "New START Antlaşması'yla ilgili teklifimiz tüm uluslararası toplum için uygun"

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ABD ile yapılan Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nın (New START) süresinin bitiminden itibaren bir yıl boyunca anlaşmaya uymayı teklif ettiğini anımsatan Ryabkov, ABD’den bu teklife henüz yanıt gelmediğini söyledi.

        Ryabkov, "Eğer Amerikan tarafı, herhangi bir gerekçeyle bu teklifi reddederse ve bu alanda potansiyelini geliştirmeye başlarsa, stratejik alandaki durum gerginleşecek, öngörülebilirlik seviyesi düşecek veya tamamen yok olmayacak." diye konuştu.

        Bu teklifin New START Antlaşması tarafları ve tüm uluslararası toplum için uygun olduğunu aktaran Ryabkov, bunun, stratejik diyaloğun başlatılması için zaman kazandıracağını, bu nedenle ABD’nin bu konuda siyasi irade göstermesi gerektiğini belirtti.

        *Fotoğraf: EPA-EFE/THOMAS PETER, temsilidir

