Sergio Marchionne: Fiat ve Chrysler'i iflastan kurtaran otomotiv sektörünün efsane CEO'su

Dünya otomotiv sektörünün en önemli yöneticilerinden, Sergio Marchionne 66 yaşında öldü. Efsane bir CEO olarak bilinen Marchionne, Fiat ve Chrysler'i iflasını kurtarmıştı.
2004'ten bu yana Fiat'ın CEO'luğunu yapan Sergio Marchionne, şirketin Chrysler ile birleşerek Fiat Chrysler Otomobilleri (FCA) adını alması sürecini yönetmiş ve her iki markanın da çöküşünü önlemişti.
Fiat'ın değerinin Marchionne yönetiminde 10 kat arttığı belirtiliyor.
Son olarak 26 Haziran'da Roma'da bir etkinlikte görülen Marchionne, ertesi gün Zürih'te hastaneye kaldırılmıştı.
Fiat Chrysler'den Cumartesi günü yapılan açıklamada, sağ omzundan ameliyat olan Marchionne'nin durumunun "beklenmedik komplikasyonlar" nedeniyle kötüye gittiği belirtildi.
Şirket yönetimi hafta sonunda toplanarak Marchionne'nin yerine, gruba bağlı Jeep markasının başındaki Mike Manley'i getirdi.
Fiat Chrysler Başkanı John Elkann, Çarşamba günü yaptığı açıklamada Marchionne'nin hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı, "Maalesef, korktuğumuz gerçekleşti. Sergio gitti" dedi.
Sergio Marchionne'nin kesin ölüm nedeni ise açıklanmadı.
1952'de Chieti kentinde doğan Marchionne, 13 yaşındayken ailesiyle birlikte Kanada'ya taşındı. İtalya ve Kanada vatandaşı oldu.
Kanada'da eğitim gören Marchionne, burada muhasebeci ve vergi uzmanı olarak çalıştı, ardından çeşitli şirketlerde yöneticilik yaptı.
Marchionne 2002'de, İtalyan Agnelli ailesinin İsviçre merkezli şirketi SGS Group'ta CEO'luk yapmaya başladı. Buradaki çalışmalarıyla Agnelli ailesinin takdirini kazandı e aynı ailenin sahibi olduğu Fiat'a geçti. 2004'te Fiat'ın CEO'su olduğunda otomotiv sektöründe tecrübesi yoktu.
Sergio Marchionne'den önce iflasın eşiğinde olan Fiat'ta CEO son 3 yılda 4 kez değişmişti. Marchionne ise zor durumdaki şirketi kurtardı, 14 yıl boyunca Fiat'ta yöneticilik yaptı.
Marchionne 2008'de Fiat'ın CEO'luğunu devraldığında hissettiği kaygıyı, "2004'te çoğu kişinin bir kadavra olarak gördüğü bir şirketi yeniden diriltmek için gelen 5. adam olduğunuzu düşünün" diye anlatmıştı.
Ceket ve kravatlı alışıldık yönetici tarzından uzak, gömlek üzeri kazak giyme tercihiyle de sıra dışı bir görüntü çiziyordu Marchionne. Yakından tanıyanlar onu "işkolik ve sözünü esirgemeyen biri" olarak tanımlıyor.
Marchionne'nin zamanının önemli bölümünü iş seyahatleri için uçakta geçirdiği de biliniyor.
Çarşamba günü Marchionne'nin ölüm haberi açıklandıktan sonra dünyanın her yerinden taziye mesajları gelmeye başladı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella'dan Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya, dünya otomotiv ve teknoloji sektörü liderlerine kadar birçok isim Marchionne'yi övgü dolu mesajlarla andı.
Trudeau, Marchionne için "otomotiv endüstrisinin devi" derken, Mattarella da onun için "Marchionne İtalyan endüstrisinin tarihinde çok önemli bir sayfa yazmıştı" ifadelerini kullandı.
Dünya basını da Marchionne'nin ölüm haberini, "Fiat'ın korkusuz kurtarıcısı" (Financial Times), "Modern otomobil sektörünün efsanesi öldü" (Business Insider), "Fiat ve Chrysler'ı yeniden dirilten Sergio Marchionne 66 yaşında öldü" (New York Times) gibi başlıklarla duyurdu.
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