Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Şerif Sezer Arna kaza hakkında konuştu: Ölebilirdik - Magazin haberleri

        Şerif Sezer Arna kaza hakkında konuştu: Ölebilirdik

        Şerif Sezer Arna, mayıs ayında Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazası hakkında konuştu; "2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2025 - 08:34 Güncelleme: 17.11.2025 - 08:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Ölebilirdik"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Şerif Sezer Arna, 6 ay önce eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü.

        Kazada eşiyle yaralanan Şerif Sezer Arna, katıldığı bir etkinlikte aylar sonra yaşadığı korku dolu anlar hakkında açıklamada bulundu.

        "KARŞI TARAFTAN GELEN ARAÇ REFÜJÜ AŞTI"

        "2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey..." diyen Şerif Sezer Arna, daha sonra; "Karşı taraftan gelen araç refüjü aştı. Direksiyonda ben vardım. Yani böyle hiçbir şey olmadan çıktık. İkimiz de eşimle birbirimize bakıyoruz 'Bir şey var mı?' diye... Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık o kaza" ifadelerini kullandı.

        Ayrıca sürücünün alkollü olduğunu söyleyen Şerif Sezer Arna; "Adam içkiliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti" dedi.

        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi
        Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Şerif Sezer Arna
        #Kaza
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Ankara’dan Bursa'ya gelip öldürmüş... Tasarlanmış cinayet!
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Kabine Beştepe'de toplanıyor... İşte masadaki başlıklar...
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Yerli araçta yeniden yükseliş sinyali
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        Trump: Saklayacak hiçbir şeyimiz yok
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        ABD Savunma Bakanı talimat verdi
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık artıyor... İllerimizde hava durumu!
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Böcek ailesinin ölümüne ilişkin 8 şüpheli adliyeye sevk edilecek
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Başsavcılıktan 'bahis' soruşturması için açıklama!
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Adalet Bakanlığı'ndan Şule Çet davasına ilişkin açıklama
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Görünüşleri aynı yapıları zıt!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Osimhen hayat hikayesini anlattı!
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Kutuyu açmadan gerçeği görebilir misiniz?
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        Arda Güler'e Ada'dan dev talip!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        Hakan Çalhanoğlu İspanya maçında yok!
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Akciğer kanserinde çevresel faktörlerin etkisi artıyor
        Muazzez Abacı'ya veda
        Muazzez Abacı'ya veda