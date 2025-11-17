Şerif Sezer Arna kaza hakkında konuştu: Ölebilirdik

Şerif Sezer Arna, 6 ay önce eşi Şükrü Azmi Arna ile Muğla'nın Milas ilçesinde geçirdiği trafik kazasında ölümden dönmüştü.

Kazada eşiyle yaralanan Şerif Sezer Arna, katıldığı bir etkinlikte aylar sonra yaşadığı korku dolu anlar hakkında açıklamada bulundu.

"KARŞI TARAFTAN GELEN ARAÇ REFÜJÜ AŞTI"

"2 saniye sonra karşılaşmış olsak ölebilirdik. Öyle bir şey..." diyen Şerif Sezer Arna, daha sonra; "Karşı taraftan gelen araç refüjü aştı. Direksiyonda ben vardım. Yani böyle hiçbir şey olmadan çıktık. İkimiz de eşimle birbirimize bakıyoruz 'Bir şey var mı?' diye... Olmayacak, milyonda bir olacak bir olasılık o kaza" ifadelerini kullandı.

Ayrıca sürücünün alkollü olduğunu söyleyen Şerif Sezer Arna; "Adam içkiliydi. Direksiyon hakimiyetini kaybetti" dedi.