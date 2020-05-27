Serik'te karantinada bulunanlara erzak dağıtıldı - ANTALYA

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Merkez Mahallesi'ndeki 15 Sokak'ta karantinanın altıncı günündeki vatandaşlara Serik Belediyesince sebze ve meyve, hayırseverler tarafından ise 750 ekmek gönderdi.Zabıta ekipleri erzakları mahalle muhtarına teslim etti. Erzaklar daha sonra karantina bölgesindeki gönüllülerce ihtiyaç duyanlara dağıtıldı.Bu arada, Vefa Sosyal Destek Grubu görevlileri de karantinadakilerin ilaç ihtiyaçlarını karşıladı.