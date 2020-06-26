Serin'den 'Aman Aman'

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Geçtiğimiz ay 'Son Bi' isimli şarkısını yayımlayan Serin, 'Aman Aman' isimli yeni şarkısını sevenleriyle paylaştı. Sözü ve müziği Cansu Saraç ile Meltem Balta'ya, mix ve masteringi Aziz Berk Erten'e ait olan şarkının düzenlemesinde Serin imzası var.

Prodüktörlüğünü bir kez daha grubun gitaristi Melih Balta'nın üstlendiği çalışmada, gruba tuşlu çalgılarda Burak Irmak eşlik ediyor. Kayıtları Melih Balta tarafından gerçekleştirilen 'Aman Aman'ın kapak tasarımı ve klibi ise Cansu Saraç imzası taşıyor.



Şarkının enerjisine eşlik eden klipte grup elemanlarının performanslarını çizgi roman temalı bir illüstrasyon biçiminde görüyoruz. Klibin çekimleri, yönetmenliği ve kurgusu grubun vokali Cansu Saraç'a ait. Serin'in 'Aman Aman' isimli yeni single'ı tüm dijital platformlarda yerini aldı.