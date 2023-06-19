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Serkan Keskin: Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz

Kendisi gibi oyuncu olan Meriç Aral ile aşk yaşayan Serkan Keskin, muhabirlerin 'evlilik' sorularını cevapladı. Oyuncu, "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" dedi

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  • Serkan Keskin: Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Serkan Keskin, Arnavutköy'de görüntülendi. Tek başına yürürken objektiflere yansıyan Keskin, acelesi olduğunu söyleyerek bir elektrikli scotter kiraladı.
  • Serkan Keskin: Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz - Magazin haberleri

    "YAZ SONUNA DOĞRU BİR DÜĞÜN PLANLIYORUZ"

    Kendisi gibi oyuncu olan Meriç Aral ile aşk yaşayan Serkan Keskin, bu sırada basın mensuplarının 'evlilik' sorularına ise, "Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz. Tarih ve yer belli değil ancak İstanbul'da olur herhalde" şeklinde yanıt verdi.
  • Serkan Keskin: Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz - Magazin haberleri

    "İNŞALLAH BİR ŞEYLER OLACAK" DEMİŞTİ

    Meriç Aral, daha önce gazetecilere, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan, zaten benim en hayran olduğum oyunculardan biri, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" açıklamasında bulunmuştu.

    Parmağındaki alyansı dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.

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