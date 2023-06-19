Serkan Keskin: Yaz sonuna doğru bir düğün planlıyoruz

"İNŞALLAH BİR ŞEYLER OLACAK" DEMİŞTİ



Meriç Aral, daha önce gazetecilere, "Ben Serkan'ı sahnede de televizyonda da çok seviyorum. Hepsi yani. Serkan, zaten benim en hayran olduğum oyunculardan biri, aynı zamanda hayran olduğum bir karakter ve insan. Yeteneği ve işine saygısı müthiş. Ülkemiz için de böyle bence" açıklamasında bulunmuştu.



Parmağındaki alyansı dikkat çeken Aral, "Evet, olacak inşallah bir şeyler. Bir düğün habercisi olabilir" diyerek gülmüştü.