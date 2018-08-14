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Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre günümüz müzik piyasası hakkında durum değerlendirmesi yapan başarılı sanatçı: "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Bazı kadınlar var insanlar daima kötü olsun istiyor... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardi. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz." sözleri ile geçmişe duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi.