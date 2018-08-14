Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti

14.08.2018 - 02:56 | Güncelleme:

  • 1 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Pop müziğin mihenk taşlarından biri olan, kariyerinin yirmi beşinci yılını Kerki ve Solfej işbirliği ile düzenlenen yaz konserleri turnesinde kutlayan Sertab Erener, serinin Bodrum ayağında Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranı ile muhteşem bir kavuşmaya imza attı.

  • 2 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Benzersiz müzik kariyerinde beş milyonun üzerinde albüm satan ve Türkiye'ye ilk ve son "Uluslararası Eurovision Müzik Yarışması" birinciliğini getirerek adını tarihe altın harflerle yazdıran Erener, kariyerinin yirmi beşinci yılını Egeyi karış karış gezerek kutluyor.

  • 3 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Geçtiğimiz akşam Bodrum Antik Tiyatro'da binlerce seveninin karşısına çıkan başarılı sanatçı, özellikle bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ile sahnede adım atılmadık yer bırakmadı. 

  • 4 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    "Kırık Kalpler" albümünden seslendirdiği şarkılarla konserine başlayan Erener, konserinin ortalarına doğru ise oldukça dikkat çekici bir açıklamaya imza attı. 

  • 5 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Habertürk muhabiri Onur Aydın'ın haberine göre günümüz müzik piyasası hakkında durum değerlendirmesi yapan başarılı sanatçı: "Şimdiki şarkıların içi o kadar boş, bom boş ki... Bazı kadınlar var insanlar daima kötü olsun istiyor... Çok garip... Sesler soundlar hep aynı. Doksanlarda romantizm, şiirsellik ve duygu vardi. Ben kendimi şanslı hissediyorum. Besteler, güfteler düzenlemeler güzeldi. Şimdi o ahengi maalesef bulamıyoruz." sözleri ile geçmişe duyduğu özlemi bir kez daha dile getirdi.

  • 6 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Kariyerine Sezen Aksu'nun vokalisti olarak başlayıp, Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden biri haline gelen Sertab Erener, 'Minik Serçe'yi de unutmadı. 

  • 7 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    "Siz yine şanslısınız. Sezen Aksu sahneden üç saat inmezdi. Siz yine şanslısınız iki saatte benden kurtuldunuz. Orkestrası ihtiyaç gidermek için müsaade isterdi Sezen Aksu'dan. Kıymetimi bilin..." sözleri ile ustasına Bodrum'dan selam gönderip "İyi ki Varsın Sezen Aksu" dedi.

  • 8 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    ENGELLİ HAYRANI ENGELLERİ SERTAB'LA YIKIP GEÇTİ

    Öte yandan başarılı sanatçıyı izleyenler arasında yer alan engelli bir hayranı Sertab Erener şarkı söylerken sık sık ailesinin yardımıyla ayağa kalkıp dansları ile şarkılara eşlik etti.

  • 9 Sertab doksanlar aşkına Bodrum'u inletti
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    Bu durumu fark eden Erener, "Senin sevgin kazanabilmek ne büyük bir mutluluk." hayranını Antik Tiyatroyu dolduran binlerce hayranına alkışlattı.

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