Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Trafik kazası son dakika: Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var
ABONE OL

Ümraniye'de servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var

İstanbul Ümraniye'de, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkan servis midibüsü, önce alt geçidin duvarına sonra da önünde seyreden otomobile çarptı. Kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı

Trafik kazası son dakika: Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var
Servisin çarptığı araç hurdaya döndü: Yaralılar var
0:00 / 0:00
DHA

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, servis midibüsünün otomobile çarpmasıyla meydana gelen kazada, 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Tepeüstü mevki Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı yolundan meydana geldi. Ersoy Gökbulak'ın kullandığı 34 LAM 770 plakalı servis midibüsü, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda önce alt geçidin duvarına daha sonra önünde seyreden 34 VM 1355 plakalı otomobile çarptı.

Kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi ile servis midibüsünde bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, otomobilde bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis midibüsünde bulunan yolcuların büyük korku ve panik yaşadığı gözlendi. Kazada otomobil hurdaya dönerken kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırılarak yol trafiğe açıldı.

Midibüs de bulunan Fatma Tuna, "Önce kaymaya başladı midibüs. Sonra sağa sola çarptıktan sonra otomobile çarptı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti sürücü" dedi. Ahmet Yıldız isimli yolcu ise, "Yağmurdan dolayı araca çarptık" diye konuştu.

Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
GÜNDEM Bingöl'deki orman yangını söndürüldü
2021 Üniversiteler ne zaman açılıyor? Bu yıl Üniversitelerde yüz yüze eğitim başlangıç tarihi
GÜNDEM İşte 2021 Üniversitelerin başlangıç tarihi
TOPRAĞI YUTTU! Son dakika: Konya'dan sonra Başkent'te ortaya çıktı! - VİDEO HABER
GÜNDEM Konya'da görülmüştü! Kâbus Başkent'te ortaya çıktı!
TSK ve MİT'ten SON DAKİKA operasyon! Gara'da 2 terörist öldürüldü
GÜNDEM TSK ve MİT'ten operasyon! Gara'da 2 terörist ...
kocaeli'de son dakika kaza: Kayganlaşan yolda 17 araç birbirine girdi: 4 yaralı
GÜNDEM Feci kaza: 17 araç birbirine girdi
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı ne zaman, saat kaçta? 6 Eylül koronavirüs kararları
GÜNDEM Gözler Kabine'de... Yeni kararlar çıkar mı?
Evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu
GÜNDEM Evden çıkarmak isteyen kardeşini vurdu
Amasya'da ATV aracı kamyonete çarptı: 2 ölü
GÜNDEM Amasya'da ATV faciası: 2 ölü
1100 TL pandemi sosyal yardım başvurusu! Pandemi destek başvurusunu E-Devlet ile yap
GÜNDEM 1100 TL yardım başvurusu sorgulama ekranı
Son dakika: Kabine Toplantısı bugün! İşte gündemdeki konular - Haberler
GÜNDEM Kabine toplanıyor! İşte gündemdeki konular

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.