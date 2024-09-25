Sağlık etkileri

Birçok yaşlı yetişkin, iletişim kurmayı giderek daha zor bulmakta; bu durum sosyal geri çekilme ve depresyon riskini artırabilmektedir. İşitme kaybı önemli bir husus olarak kabul edilse de, yaşlanan bireylerin ses sorunlarını değerlendirmek ve tedavi etmek de kritik bir öneme sahiptir.