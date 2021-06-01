Yeni bir rekor kırdı

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Gerek ABD'de gerekse diğer ülkelerde gösterime giren filmlerin hasılatları pandemi sonrasında izleyicilerin sinemaya gitme eğilimi hakkında fikir veriyor. Aşılanmanın artmasıyla birlikte ABD'de sinema salonlarının dörtte üçü açıldı. Sinema salonlarının açılmaya başlamasından sonra 31 Mart'ta gösterime giren 'Godzilla vs Kong', 32 milyon dolarla açılış yaparak 'Pandemi süreci sonrasında en iyi açılış hasılatını' elde etmişti. İzleyiciyle geçtiğimiz hafta buluşan 'Sessiz Bir Yer 2' ise 48 milyon 400 bin dolarlık hasılatla daha iyi bir açılışa imza attı.

'Godzilla vs Kong', bugüne kadar 98 milyon 354 bin doları ABD'de olmak üzere küresel çapta 435 milyon 934 bin dolar hasılat elde etti. Yüksek gişe rakamlarına ulaşması beklenen 'Hızlı ve Öfkeli 9: Hız Efsanesi', ABD'de henüz gösterime girmedi ama 19 Mayıs'tan itibaren izleyiciyle buluştuğu 7 ülkede 229 milyon 25 bin dolarlık hasılat elde etmeyi başardı.