        Haberler Bilgi Yaşam Sessiz tehlike: Karaciğer yağlanması! Karaciğer yağlanmasını önlemenin yolu mutfaktan geçiyor: İşte tüketmeniz gereken gıdalar!

        Sessiz tehlike: Karaciğer yağlanması! Karaciğer yağlanmasını önlemenin yolu mutfaktan geçiyor: İşte tüketmeniz gereken gıdalar!

        Giderek yaygınlaşan karaciğer yağlanması, yalnızca fazla kiloyla sınırlı bir sorun olmaktan çıktı. Uzmanlara göre doğru beslenme alışkanlıkları, bu hastalığın önlenmesinde ve geriletilmesinde kilit rol oynuyor. Karaciğer sağlığını koruyan besinleri sizin için derledik…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 10:30 Güncelleme: 06.02.2026 - 10:30
        1

        Karaciğer yağlanması sessiz ilerleyen ancak ciddi sonuçlara yol açabilen hastalıklar arasında yer alıyor. Beslenme düzeninde yapılacak küçük değişiklikler ise büyük fark yaratabiliyor. Detayları ve uzmanların önerilerini sizin için bir araya getirdik…

        2

        KARACİĞER YAĞLANMASI NEDEN ARTIYOR?

        Metabolik disfonksiyonla ilişkili steatotik karaciğer hastalığı (MASLD), günümüzde obezite, diyabet ve yüksek kolesterol gibi yaygın sağlık sorunlarıyla birlikte giderek daha sık görülüyor.

        3

        Karaciğerde yağ birikmesiyle ortaya çıkan bu tablo, zamanında önlem alınmadığında daha ciddi karaciğer hastalıklarına ilerleyebiliyor.

        4

        BESLENME NEDEN KRİTİK ROL OYNUYOR?

        Uzmanlara göre MASLD’nin önlenmesi ve kontrol altına alınmasında en etkili yöntemlerin başında sağlıklı beslenme geliyor.

        Özellikle kilo kaybı, karaciğerdeki yağlanmanın azalmasında belirleyici bir etkiye sahip. Vücut ağırlığının yüzde 5 ila 10’unun verilmesi, karaciğer fonksiyonlarında anlamlı iyileşme sağlayabiliyor.

        5

        AKDENİZ DİYETİ ÖNE ÇIKIYOR

        MASLD için en çok önerilen beslenme modeli Akdeniz diyeti. Bu diyet; sebze, meyve, tam tahıllar, balık ve sağlıklı yağlar açısından zengin olmasıyla dikkat çekiyor.

        Antioksidan ve iltihap karşıtı etkileri bulunan polifenoller sayesinde karaciğerdeki yağlanmayı azaltmaya yardımcı oluyor.

        6

        TÜKETİLMESİ ÖNERİLEN BESİNLER

        Sebzeler, özellikle nişastasız olanlar, günlük beslenmenin temelini oluşturmalı. Meyveler taze veya dondurulmuş olarak tercih edilmeli, meyve sularından kaçınılmalı.

        7

        Omega-3 yağ asitleri açısından zengin somon, sardalya ve uskumru gibi balıklar haftada en az üç kez tüketilmeli. Baklagiller, tam tahıllar, kuruyemişler ve zeytinyağı da bu beslenme düzeninin önemli parçaları arasında yer alıyor.

        8

        UZAK DURULMASI GEREKENLER

        Aşırı işlenmiş gıdalar, şekerli içecekler, rafine karbonhidratlar ve doymuş yağ oranı yüksek besinler karaciğer yağlanmasını artırabiliyor.

        Kırmızı ve işlenmiş etler ile alkol de MASLD’si olan bireyler için önerilmiyor.

        9

        TABAK YÖNTEMİYLE DENGE SAĞLAYIN

        Uzmanlar, öğün planlamasında “tabak yöntemi”ni öneriyor. Tabağın yarısı sebze ve meyvelerden, dörtte biri tam tahıllardan, kalan dörtte biri ise protein kaynaklarından oluşmalı.

        Kaynak: Mayo Clinic, Webmd, Vinmec

