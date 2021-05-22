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Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor

Zigana Dağı'nın eteklerinde sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü Tabiat Parkı, salgın tedbirleri kapsamında misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor

Sessizliğin hakim olduğu Limni Gölü ziyaretçilerini bekliyor
AA

Doğu Karadeniz'in son dönemde öne çıkan alternatif turizm merkezlerinden olan, her yıl yerli ve yabancı binlerce turisti ağırlayan Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Limni Gölü Tabiat Parkı, 1 Haziran'dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya hazırlanıyor.

AA'nın haberine göre tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nın eteklerinde yer alan ve Trabzon Havalimanı'na 65, Gümüşhane kent merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan Limni Gölü, güzelliğiyle dikkati çekiyor.

Krater özelliğine sahip, 2 bin 50 rakımda bulunan göl, geçen yıl bu zamanlarda birçok yerli ve yabancı turisti ağırlarken, Kovid-19 salgını nedeniyle turizme açıldığı tarihten bu yana keşfedilmesinin ardından en sakin günlerini yaşıyor.

Birbirinden bağımsız 10'ar metre mesafeli 24 orman köşkü ve yaklaşık 80 yatak kapasitesiyle misafirlerine doğa içinde ve kaz sesleri arasında sosyal mesafeli tatil vadeden Limni Gölü, normalleşme sonrası hareketli bir yaz sezonu geçirmek için hazırlıklarını tamamladı.

"ALANDA TÜM TEDBİRLERİMİZİ ALDIK"

Limni Gölü Tabiat Parkı İşletme Müdürü Murat Eroğlu, salgın nedeniyle çok zor bir yılı geride bıraktıklarını söyledi.

Bütün turistik işletmeler gibi kendilerinin de bu süreçte ciddi kayba uğradığını anlatan Eroğlu, geçen yıl Ramazan Bayramı boyunca 15 bin kişiyi ağırladıkları göle bu yıl tam kapanma nedeniyle misafir kabul etmediklerini aktardı.

Geride kalan zamanın kendileri açısından oldukça zor geçtiğini dile getiren Eroğlu, "Kademeli normalleşmenin başından beri yaklaşık 250 ziyaretçimiz oldu. Onlar da günübirlik girip alanı gezip çıkan kişilerdi. Geçen yıl burası bu zamanda tıklım tıklım olurdu" diye konuştu.

Eroğlu, artık kötü süreci geride bırakmak istediklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Çok zor bir yıl geçirdik. İnşallah 1 Haziran itibarıyla bu hastalıktan kurtuluruz. 1 Haziran sonrasından ümitliyiz. Açılırsak yabancı turistler de gelmeye başlayacak. 2021 yaz sezonu için hazırlarımızı tamamladık. İnşallah 1 Haziran'dan sonra açılırsak süreci telafi edeceğiz. Kapalı kaldığımız süreçte tüm eksikliklerimizi giderdik. Tam kapanma sonrası günübirlik ziyaretçilerimiz yavaş yavaş gelmeye başladı. Şu anda sadece paket servis hizmeti verebiliyoruz. Alanda pandemiyle ilgili tüm tedbirlerimizi aldık."

"İNŞALLAH BU SÜREÇ GERİDE KALIR"

Limni Gölü'ne günübirlik gelen ziyaretçilerden Gülcan Korkmaz da gölü en son 7 yıl önce ziyaret ettiğini ve doğasını çok beğendiğini söyledi.

Evde 17 gün boyunca kalmanın ciddi zorluklarını yaşadığına işaret eden Korkmaz, "Gezmeyi seven birisi olduğum için çok zorlandım. Pandemi nedeniyle burada kalabalık yok. Böyle güzel bir mekanda daha fazla insan olması gerekirdi ama pandemi nedeniyle kimse yok. İnşallah bu süreç geride kalır" ifadelerini kullandı.

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