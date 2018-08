Üç yapım şirketinin ortak olarak çektiğini öğrenince dikkatimi çekti. Ki o şirketlerden ikisinden biri Kerem Bursin 'in 'Braveborn'u diğeri Mustafa Sandal 'ın Fikiron'u...

League of Legends: Uzun bir süredir oyunun Türkiye için ayrı bir sunucusu ve Türkiye şubesi bulunmaktadır. Ülkemizde Riot Games Türkiye tarafından gerek üniversiteler arası, gerekse Türkiye genelinde çeşitli resmi turnuvalar düzenlenmekte, bu etkinlikler ülkemizin en büyük e-spor etkinlikleri sayılmaktadır. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takımları bulunmaktadır.

Yönetmen Umut Aral, bugüne kadar birçok reklam filmi çekmiş biri. 'İlk'ler kendisini her zaman heyecanlandırdığı için senaryosu e-spor üzerine kurulu olan 'İyi Oyun'a kayıtsız kalmamış.

UMUT ARAL

Sinema filmi yönetmenliği fikri nasıl ortaya çıktı?

Uygun bir proje kolluyordum ama daha çok hayatımı reklam filmleri üzerine inşa etmiştim. Daha sonra da bu proje karşıma çıkınca sinema yönetmenliğine de adım attım. Reklam filmi yönetmenliğinden sinema filmi yönetmenliğine geçen birçok yönetmen var.



Sizce reklam filmi yönetmenlerinin sinema sektörüne katkıları ne ölçüdedir?

Reklam filmi yönetmenin en cazip tarafı her seferinde başka bir kurguyu başka bir sinematografi yaklaşımı deneyebilme fırsatıdır. Teknik fırsatları çok fazla olan bir alan. Görsel alanda çok ileri seviyede işler yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda post prodüksiyon eserleri konusunda da deneyim sağlama fırsatı sunan bir alan. Bütün bunları sinema filmine de aktarabiliyorsunuz. Reklam alanında çalışmak senaryo, drama, oyunculukların önemi dışında aynı zamanda artı olarak görsel anlamda çok farklı bir dil yaratma fırsatı ve bu deneyimi kazanma şansı sağlıyor.



Sinemaya neden 'İyi Oyun ile geçiş yaptınız?

'İyi Oyun' bir ilk proje. Dolayısıyla ben de ilklerin içinde olmayı her zaman tercih ediyorum. 'İyi Oyun', e-spor ile ilgili dünyada bu ölçekte ilk çalışma. Dolayısıyla bu işin ilk olması beni çok heyecanlandırdı. Ayrıca gençlik işi olması da beni heyecanlandıran sebepler arasında. Tam anlamıyla gençlerin başrolünde olduğu bir hikâyeyi anlatma fikri beni çok heyecanlandırdı. Aynı zaman da çok koyu bir bilgisayar oyuncusuyum. Ayrıca e-spor çok büyük bir endüstri.



Filminiz izleyicide hangi duyguları şelale haline getirecek?

e-spor dünyası ülkemiz de çok bilinmeyen bir konu. Aslında 5-10 sene sonra herkes konuşmaya başlayıp hayatımızın içinde yer alacak, haber bültenlerinin spor bölümlerinde bizzat bahsi geçecek. Şimdi ebeveynler tarafından mesafeli bakılan bilgisayarla oynama kavramının gelecekte nasıl bir yere geleceğini Türk izleyicisine tanıtacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Hem bir tartışma yaratacak hem de aynı zaman da bir ufuk açacaktır. Ebeveynler nezdinde de bence mutlaka izlenmesi gereken bir film olacağına inanıyorum.



Tamamen dijitalleşmiş bir spordan bahsetmiyoruz değil mi?

Filmde çocukları sürekli bilgisayar oynarken görmüyoruz. Doğada spor yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. İyi yemekler yiyorlar, kendilerine bakıyorlar. Onları birer futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, voleybolcu gibi düşünün. Onlar da antrenman yapıp kendilerini geliştiriyorlar. Geliştirirken de kendilerine iyi bakmaları, iyi beslenmeleri, iyi uyumaları gerekiyor. Film aslında bu tarafları da anlatıyor.



Yani sporu canlı olarak yapmadan bilgisayar başına oturulamıyor?

Mümkün değil. Çünkü sakatlanmalar olabilir. Her spor dalında olduğu gibi bu işinde zorlukları var. Binlerce seyirci karşısına çıkıyorlar, konsantre olmaları lazım. Bu filme gelenler geleceği izleyecekler ve bundan birkaç yıl sonra herkesin konuşacağı bir konuya hakim olmalarını sağlayacak. Aynı zamanda da çok eğlenecekler. Çünkü 'İyi Oyun'un hem dokunaklı hem duygusal bir yapısı var. Farklı bir iş izlemeye hazır olsunlar diyorum.