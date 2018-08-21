'İyi Oyun'... Umut Aral'ın yönettiği, Kerem Bursin, Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu, Yiğit Kirazcı, Bahar Şahin, Hakan Kurtaş ve fenomen Youtuber Orkun Işıtmak'ın başrollerini paylaştığı sinema filmi. Üç yapım şirketinin ortak olarak çektiğini öğrenince dikkatimi çekti. Ki o şirketlerden ikisinden biri Kerem Bursin'in 'Braveborn'u diğeri Mustafa Sandal'ın Fikiron'u... Senarist Emre Sirel'in filmin senaryosunu bütün dünyada gün geçtikçe yaygınlaşan, hatta fedarasyonunun kurulduğu, Fenerbahçe, Galatasaray ile Beşiktaş'ın da takım kurduğu, yılda iki kez turnuvası yapılan e-spor zemini üzerine inşa etmesi 'İyi Oyun'a olan ilgimi daha da cezbetti. 'Acaba nasıl bir film çekiliyor?'un cevabının bulunacağı en iyi yer elbette filmin setiydi. Hal böyle olunca 'İyi Oyun'un setine girip bir izlenim yazmak şart oldu. Bu arada 'İyi Oyun'un bir diğer yapımcısı Hakan Baş, e-spor federasyonunda yönetim kurulu üyesi.

e-spor, dünyanın dört bir yanından kişilerin internet aracılığıyla buluşup oyun oynayabileceği online oyunlar üzerine kurulu bir spor dalıdır. Kişiler veya takımlar karşı karşıya getirilir diğer sporlardaki gibi hem fiziksel hem de zihinsel çaba ve beceri gerektirir.

Filmin basın ilişkilerden sorumlu Zümrüt Burul ve İrem Tümer ile telefonlaştıktan sonra kendimi bir partinin içinde buldum. Etrafım bir anda 'Tuhaf tuhaf' kostümler giymiş kişiler tarafından kuşatılınca 'Ne oluyor?' demeye bile zaman kalmadan başıma 'Charlie'nin Çikolata Fabrikası'ndan çıkmış bir şapka yerleştirilip elime 'Peter Pan'dan çıkmış bir tüfek tutuşturuldu. Filmin ruhunu en iyi şekilde böyle anlarmışım...

League of Legends: Uzun bir süredir oyunun Türkiye için ayrı bir sunucusu ve Türkiye şubesi bulunmaktadır. Ülkemizde Riot Games Türkiye tarafından gerek üniversiteler arası, gerekse Türkiye genelinde çeşitli resmi turnuvalar düzenlenmekte, bu etkinlikler ülkemizin en büyük e-spor etkinlikleri sayılmaktadır. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın da takımları bulunmaktadır.

Müzikleri Gripin tarafından hazırlanan 'İyi Oyun'un oyuncu kadrosu özellikle e-spor ile oldukça ilgili kişilerden oluşturulmuş. Bu arada Kerem Bursin ile Mustafa Sandal'ın filmin yapımcıları olmasının ana nedenlerinden biri e-spora olan ilgileri.

Yönetmen Umut Aral, bugüne kadar birçok reklam filmi çekmiş biri. 'İlk'ler kendisini her zaman heyecanlandırdığı için senaryosu e-spor üzerine kurulu olan 'İyi Oyun'a kayıtsız kalmamış.

UMUT ARAL Sinema filmi yönetmenliği fikri nasıl ortaya çıktı?

Uygun bir proje kolluyordum ama daha çok hayatımı reklam filmleri üzerine inşa etmiştim. Daha sonra da bu proje karşıma çıkınca sinema yönetmenliğine de adım attım. Reklam filmi yönetmenliğinden sinema filmi yönetmenliğine geçen birçok yönetmen var.



Sizce reklam filmi yönetmenlerinin sinema sektörüne katkıları ne ölçüdedir?

Reklam filmi yönetmenin en cazip tarafı her seferinde başka bir kurguyu başka bir sinematografi yaklaşımı deneyebilme fırsatıdır. Teknik fırsatları çok fazla olan bir alan. Görsel alanda çok ileri seviyede işler yapmanız gerekiyor. Aynı zamanda post prodüksiyon eserleri konusunda da deneyim sağlama fırsatı sunan bir alan. Bütün bunları sinema filmine de aktarabiliyorsunuz. Reklam alanında çalışmak senaryo, drama, oyunculukların önemi dışında aynı zamanda artı olarak görsel anlamda çok farklı bir dil yaratma fırsatı ve bu deneyimi kazanma şansı sağlıyor.



Sinemaya neden 'İyi Oyun ile geçiş yaptınız?

'İyi Oyun' bir ilk proje. Dolayısıyla ben de ilklerin içinde olmayı her zaman tercih ediyorum. 'İyi Oyun', e-spor ile ilgili dünyada bu ölçekte ilk çalışma. Dolayısıyla bu işin ilk olması beni çok heyecanlandırdı. Ayrıca gençlik işi olması da beni heyecanlandıran sebepler arasında. Tam anlamıyla gençlerin başrolünde olduğu bir hikâyeyi anlatma fikri beni çok heyecanlandırdı. Aynı zaman da çok koyu bir bilgisayar oyuncusuyum. Ayrıca e-spor çok büyük bir endüstri.



Filminiz izleyicide hangi duyguları şelale haline getirecek?

e-spor dünyası ülkemiz de çok bilinmeyen bir konu. Aslında 5-10 sene sonra herkes konuşmaya başlayıp hayatımızın içinde yer alacak, haber bültenlerinin spor bölümlerinde bizzat bahsi geçecek. Şimdi ebeveynler tarafından mesafeli bakılan bilgisayarla oynama kavramının gelecekte nasıl bir yere geleceğini Türk izleyicisine tanıtacak bir iş olduğunu düşünüyorum. Hem bir tartışma yaratacak hem de aynı zaman da bir ufuk açacaktır. Ebeveynler nezdinde de bence mutlaka izlenmesi gereken bir film olacağına inanıyorum.



Tamamen dijitalleşmiş bir spordan bahsetmiyoruz değil mi?

Filmde çocukları sürekli bilgisayar oynarken görmüyoruz. Doğada spor yapıyorlar, kendilerini geliştiriyorlar. İyi yemekler yiyorlar, kendilerine bakıyorlar. Onları birer futbolcu, basketbolcu, hentbolcu, voleybolcu gibi düşünün. Onlar da antrenman yapıp kendilerini geliştiriyorlar. Geliştirirken de kendilerine iyi bakmaları, iyi beslenmeleri, iyi uyumaları gerekiyor. Film aslında bu tarafları da anlatıyor.



Yani sporu canlı olarak yapmadan bilgisayar başına oturulamıyor?

Mümkün değil. Çünkü sakatlanmalar olabilir. Her spor dalında olduğu gibi bu işinde zorlukları var. Binlerce seyirci karşısına çıkıyorlar, konsantre olmaları lazım. Bu filme gelenler geleceği izleyecekler ve bundan birkaç yıl sonra herkesin konuşacağı bir konuya hakim olmalarını sağlayacak. Aynı zamanda da çok eğlenecekler. Çünkü 'İyi Oyun'un hem dokunaklı hem duygusal bir yapısı var. Farklı bir iş izlemeye hazır olsunlar diyorum.

'İyi Oyun'un oyuncuları filmin duyguların insan hayatında ne ölçüde önemli olduğunun altını çizeceğini söylediler.

'İyi Oyun'un senaristi Emre Sirel, e-spora olan ilgiden dolayı filmi bir seri haline getirelibeleceklerini söyledi. Sirel, bu konuda şunları söyledi: "e-spor yeni yeni büyüyor. Popülerliği henüz zirve yapmadı ama yapacak."

Mert Yazıcıoğlu, ilk sinema filmi 'İyi Oyun'un dünyada bir ilk olmasından dolayı kariyerine etkisinin oldukça büyük olacağını dile getirdi.

MERT YAZICIOĞLU 'İyi Oyun' için teklifi geldiği zaman ne düşündün?

Ben zaten e-spor'u takip eden bir insanım. İlgimin olduğu bir alan olduğu için teklif geldiği zaman heyecanlandım açıkçası. Yönetmenimiz Umut Aral ile detayları paylaştıkça daha çok sevdim projeyi. İşe gelirken önceliğim bu oldu. Dünyada bir ilk olması. Aslında bu bir başarı hikâyesi diyebilirim. Film, 'Cenk'in internet kafede çalışırken, bir menajer tarafından fark edilmesi sonucu hayatının değişmesini konu ediniyor.



Nasıl bir hazırlık süreci yaşadın? Özel bir hazırlık yaptın mı?

Ben zaten e-spor oynayan bir insanım. Oyun dünyasına da hakimim. Bu nedenle benim için kolay oldu. 2 haftalık bir antrenman sonrasında oyuna iyice ısınmış oldum. Benim ön hazırlığım bu kadar oldu.



Oyun hakkında neler düşünüyorsun? Geleceğin sporu olması mümkün mü?

e-spor'un daha fazla gelişeceği düşüncesine ben de katılıyorum. Çünkü insan gücü yavaş yavaş azalmaya başladı. Bu spora da yansıyacaktır. Bu oyunda, yaptığımız sporda sadece bilgisayarın başına oturarak bir karakteri yöneterek yapıyoruz bunu. Aslında baktığımız zaman gerçekten zor bir şey. O anki refleks, takımı düşünmek, anlık düşünce tarzında oynuyorsunuz. Oyun 2009 çıkışlı bir oyun yani şu ana kadar çok gelişti.



Oyun oynayanların filmin gişesine etkisi olacağını düşünüyor musun?

Filmde oyunumuzdan çok kare var. Oyunumuzun dışına çıkacak bir şey yok. Normal evinde oyununu oynayan insanların gelip izleyeceği bir film. Filmi bir gencin ailesinin de anlayabileceği düzeyde yapmaya çalıştık. Oyun oynamayı sevenlerin keyif alabileceği bir iş çıkarttık, oyun oynamaya da özendiren bir film ama kötü anlamda değil tabii ki. e-sporcular günde 8-9 saat çalışıyorlar ama onların mesleği olduğu için bu kadar çalışmak zorundalar. Ama normal bir kullanıcının 2-3 saati geçmesini ben de tavsiye etmiyorum.



'İyi Oyun'un kariyerine nasıl bir etkisi olmasını istersin?

Bu proje benim ilk filmim olacak, deneysel olması benim hoşuma gitti açıkçası. Yani ilk olması anlamında. İyi ya da kötü ben güzel bir iş yaptığımızı düşünüyorum. O yüzden sonuca gişe anlamında değil de bizi ve izleyiciyi mutlu edip etmeyeceğine göre bakıyorum.

'İyi Oyun', gösterime 12 Ekim'de girecek.

'İyi Oyun, Türkiye'de milyonlarca kişinin oynadığı 'League of Legends'in Türkiye turnuvasına hazırlanan 5 gencin maceralarını hikâye ediniyor.

'İyi Oyun'da 'Ada'yı canlandıran Hakan Kurtaş, filmin kariyerine etkisinin oldukça büyük olacağını söyledi.

HAKAN KURTAŞ Seni 'İyi Oyun'da rol almaya iten sebepler neler?

e-spor filmi olarak dünyada ilk olma özelliği taşıyor ve çok özgün bir senaryosu var. Ben ilk okuduğumda çok etkilenmiştim. Kendi karakterim 'Ada' çok güçlü bir karakter. Bu özellikler beni filme çekti.



Peki filmin kariyerine nasıl bir etkisi olmasını umarsın?

Kariyerime çok büyük bir katkısı olacağına inanıyorum. Çünkü çok özel bir film bence. Çok kaliteli bir film. Umarım, sonucunda da hepimiz çok mutlu oluruz. Zaten çok eğlenerek, keyif alarak çektik. Umarım izleyiciler için de bu kadar keyifli olur. Ben oyun oynamayı seviyorum ve oyun oynamayan insanlara da hitap edebilecek bir oyun filmi olması benim ilgimi çekti. Güzel bir film olacak. Hayatında hiç online oyun oynamamış insanların da bir futbol filmi gibi belki bir basketbol filmi gibi anlayabileceği bir film olacak. Her kitleye ulaşabilecek. Yani bu kadar mekanik bir dünyanın içerisinde aslında çok doğal konusu olan bir hikâyesi var. Yardımseverliği, takım olmayı, birincilikten vazgeçip herkesin bir arada bir şeyler gerçekleştirebileceğini anlatan bir film aslında. İlişkiler, takım arkadaşlığı ilişkileri, normal kadın erkek ilişkileri, koç öğrenci ilişkileri...



Filmde verilmek istenen mesaj nedir?

Motive... Hedefe doğru kararlı adım atabilmeyi aşılıyor. Her ne olursa olsun istediğini başarabilmeyi biz oyun üzerinden anlatıyoruz. Kendini her şeyin önünde görmeyip, egoyu bir kenara çekip birlikte bir şeyler yapabileceğini kanıtlayan bir film.