        Haberler Dünyadan Set kazası sonrası Tom Holland sete döndü - magazin haberleri

        Set kazası sonrası Tom Holland kamera sete döndü

        Tom Holland, kaza geçirmesi sonrası hastanede tedavi görürken, yeni 'Örümcek Adam' filminin seti durdurulmuştu. Holland, aksiyona kaldığı yerden yeniden başladı

        Giriş: 20.10.2025 - 12:02 Güncelleme: 20.10.2025 - 12:08
        Kaza sonrası aksiyona devam
        Tom Holland, geçirdiği çekim kazası sonrası hastanede tedavi görmesinin ardından sete döndü. 29 yaşındaki oyuncu dün İskoçya'da ikonik kostümünü giyerek bol aksiyonlu 'Örümcek Adam' sahnelerini çekerken görüldü.

        Sadie Sink
        Sadie Sink

        Tom Holland'a, sette ilk kez görülen 'Stranger Things' yıldızı Sadie Sink eşlik etti. 23 yaşındaki Sink, Glasgow şehrinde kurulan sette, ekiple sohbet ederken görüntülendi.

        Tom Holland, önümüzdeki temmuz ayında vizyona girmesi planlanan Marvel filminin çekimleri sırasında, bir kayışla yüksekten sarkarken görüldü.

        Eylül ayı sonunda, Tom Holland'ın hafif beyin sarsıntısı geçirmesine neden olan set kazası sonrası 'Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün' filminin çekimleri durdurulmuştu.

        İngiltere'nin Watford kentinde, Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşen set kazası sonrası çekimlerin durdurulmasının yapımcılara 14 milyon dolar kaybettireceği hesaplanmıştı.

