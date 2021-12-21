Sette hayatını kaybeden Hutchins'in babası konuştu 0:00 / 0:00

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ABD'li ünlü oyuncu Alec Baldwin, yapımcısı da olduğu filmi Rust'ın setinde görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'i yanlışlıkla silahla vurarak öldürmüş, yönetmen Joel Souza'yı yaralamıştı.

Setteki korkunç cinayet sonrası soruşturma sürerken Alec Baldwin ABC kanalına özel bir röportaj vermişti. Baldwin röportajda "Bu yaşananlardan sorumlu olan biri var ama o ben değilim" demiş, silahı kendisinin ateşlemediğini, nasıl olduğunu anlamadığını belirtmişti.

Baldwin'in röportajının ardından, hayatını kaybeden görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in babası konuştu. İngiliz The Sun gazetesine konuşan baba Anatoly Androsovych, Alec Baldwin'in sözlerine anlam veremediğini söyledi. Baba Androsovych "Ateşlemediğini iddia ediyor peki o zaman provalarda nasıl ateş etti? Sonuçta kurşun Baldwin'in tetiğini çektiği silahtan çıktı ve kızımı öldürdü. O yüzden Baldwin, kızımın ölümünden kısmen sorumlu tutulmalı" dedi.