"BENİ EVİMDE DARBETTİ"

Görüntüleri ve ses kayıtlarını da paylaşan Sevcan Yaşar, "Zincirleme tehdit, zincirleme hakaret suçuyla yargılanıyor. Siz bir kadına bir kere şiddet gösterdiğinizde hapse falan girmiyorsunuz. İkinci kez bunu yaptığınız zaman belki hapis yatıyorsunuz. Karşı tarafın, tehdit ve hakaretleri basın yoluyla devam etti ve beni karalama yoluna gitti. Ben de bir kerelik affettim sonra geri döndüm ve iki gün içerisinde pişman oldum ve bu olay yaşandı zaten. Benim üzerime kiralık olan evde beni darbetti, beni kapıya attı. Ertesi gün evime giremedim. Ben çıktıktan sonra bir ay daha o evde kaldı ve kirasını benim ödememi bekledi" ifadelerini kullanmıştı.

Yaşar ayrıca, Midyat'ın kendisine, "Seni sektörde yaşatmayacağım. Bütün kötülükleri yapacağım" dediğini belirtmişti.

Sevcan Yaşar'ın paylaştığı görüntülerde yüzündeki ve kollarındaki darp izleri dikkat çekmişti.