AŞK ENGEL TANIMAZ (1999)

(Notting Hill)



‘Aşk Engel Tanımaz’, birçok klasik aşk filmi gibi erkekle kızın birbirlerine rastlamasıyla başlar. Ne var ki, William Thacker (Hugh Grant) Londralı kendi halinde sıradan bir kitapçı, Anna Scott (Julia Roberts) ise dünyanın en ünlü film yıldızlarından biridir... Kısaca aşkları sadece onları değil, dünyayı da ilgilendirmektedir ve bu durum her şeyi zorlaştırır. İngiliz romantik komedisinin usta yazarı Richard Curtis, bir kez daha inandırıcı, sıcak ve samimi bir gönül serüveni anlatmayı başarıyor. Roger Michell’in yönettiği film, Rhys Ifans'ın oynadığı erkek arkadaş başta olmak üzere zengin yan oyuncu kadrosuyla da öne çıkıyor. (Netflix)