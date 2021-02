AMERİKAN RÜYASI (1988)

(Coming to America)



Prens Akeem (Eddie Murphy) Zamunda adlı Afrika ülkesinin gelecekteki kralıdır. Ülkesinin geleneklerine göre 21 yaşına girdiği gün, daha önce hiç görmediği bir kadınla evlenmesi gerekmektedir. Ne var ki, Akeem tanımadığı biriyle evlenmeye yanaşmaz. ABD’nin New York şehrine gidip kendi prensesini bulmaya karar verir. New York’ta prenses bulmanın en iyi yolunun Queens bölgesine gitmek olduğunu düşünür. Queens’e ilk adım attığında hayal kırıklığı yaşasa da yol arkadaşı Semmi (Arsenio Hall) ile birlikte prensesini bulmaktan vazgeçmez… Bu arada, kendisini gerçekten seven birine rastlamak için kimliğini gizleme kararı alır. Bir fast-food restoranında çalışan üniversite öğrencisi taklidi yaparken tanıştığı Lisa McDowell’ın (Shari Headley) aradığı kız olabileceğini düşünür. John Landis’in yönettiği filmin öyküsünü Eddie Murphy yazdı. 33 yıl sonra gelen devam filmi ‘Coming 2 America’nın Türkiye dışında birçok ülkede çevrimiçi gösterimde olduğunu da belirtelim. (Amazon Prime Video)