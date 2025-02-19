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        Sevgililer gününde kayboldu

        İstanbul'da yaşayan 24 yaşındaki Ercan Adalarlı, Sevgililer Günü'nde akşam evden çıktıktan sonra kayıplara karıştı. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Adalarlı için kayıp başvurusunda bulunuldu. Adalarlı'nın akıbeti merak ediliyor

        Giriş: 19.02.2025 - 16:48 Güncelleme: 19.02.2025 - 16:48
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        Sevgililer gününde kayboldu
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        Bağcılar’da oturan 24 yaşındaki Ercan Adalarlı adlı genç esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre 14 Şubat Sevgililer Günü’nde akşam saatlerinde evdekilere ‘Ben dışarı çıkıyorum birazdan dönerim’ diyen Ercan Adalarlı bir daha eve dönmedi.

        KAYIP OLARAK ARANIYOR

        Eve dönmeyen Adalarlı’yı cep telefonundan arayan ailesi kendisine ulaşamadı. Telefonu kapalı olan Adalarlı’nın hiçbir sorunu olmadığını belirten ailesi, hemen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne kayıp başvurusunda bulundu.

        Aile, Ercan Adalarlı’nın hayatından endişe ettiklerini belirterek bulunması için gerekli çalışmaların yapılmasını istedi. Bu başvurunun ardından polis ekipleri genç adamı arıyor.

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