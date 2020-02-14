Sevgililer için 4 kitap



Tara Kitap birbirinden renkli ve sanat dolu kitapları ile okuyucularla buluşturmaya devam ediyor. Sevgililer Günü’nde herkes sevgililere odaklanır, tüm kampanyalar ve etkinliklerle Sevgililer için yapılır. Ancak 14 Şubat gününde herkes sevgiliye odaklanmıyor ve herkes sevgiliyle geçirmiyor. İşte bu durumda Tara Kitap ilişki durumlarının her yönüne odaklanarak kendini yalnız hissedenlere iyi gelecek kitapları derledi.

İlişkiniz yeni mi bitti, boşandınız mı, kararsızlıklar içinde misiniz? Aşka inancınız kalmadı mı? O halde bu kitaplar tam size göre.

İLİŞKİLERİN KIRILMA NOKTASI

Sizi kendine kolayca âşık eden fakat konu evliliğe geldiğinde kaçan bir 'erkek pozu kesen oğlan çocuğu' ile mi karşı karşıyasınız? Yoksa duygusal anlamda sıkışmış ve kendini dış dünyaya kapatmayı tercih eden bir 'görünmez adam' ile mi? Kendini eşsiz ve eleştirilemez biri olarak gören bir 'kusursuz erkek' mi var hayatınızda? Ya da gerçek kişiliğinizi görmeden sizi kategorize eden, sizi sizden iyi tanıdığına körü körüne inanan 'senaryo yazarı' bir erkek ile mi berabersiniz? Size hükmetmeye çalışan, insanlara ve doğrudan kendi kontrolü ya da etkisi altında olmayan durumlara tahammülsüz bir 'yönetici erkek' ile mi? Niçin size uygun olmayan ilişkiler içinde boğuluyorsunuz? Bizce yapabileceklerinizin farkında değilsiniz Bethany Marshall’ın kaleme aldığı İlişkilerin Kırılma Noktası size Sevgililer Günü’nde size ilham verecek.

AYRILIĞI ATLATMAK

Birçoğumuzun hala bir sonraki ilişkiye geçememesinin sebebi bir önceki ilişkisini atlatamaması… Kafanız oldukça karışık ve özgüvensiz mi hissediyorsunuz? Öyle ise bu kitap tam size göre! Susan J. Elliot tarafından kaleme alınan “Ayrılığı Atlatmak” Sevgililer Günü’nde kendinizi umutsuz, çaresiz veya başarısız hissediyorsanız size çok iyi gelecek. Bir daha asla aşık ve hatta mutlu olamayacağınıza inanıyorsanız, değişim ve dönüşüm için doğru yerdesiniz. Bu kitap size ayrılığı nasıl atlatacağınızı ve bu acı deneyimi nasıl mutluluğu yakalama yolculuğuna çevireceğinizi anlatıyor.



AŞK YETMEDİĞİNDE

İlişkinizde aşk bitti mi? ‘Sevgilimden ayrılamıyorum!’, ‘İlişkimde mutsuzum ama vazgeçemiyorum!’, ya da ‘Evliliğimi bitiremiyorum!” mu diyorsunuz? İlişkilerde bazen aşk yetmez ve bağımlı olduğunuz kişiden kurtulamazsınız. Bir noktada size faydadan çok zarar veren ilişkinizi bitirmeye cesaret edemiyor musunuz? Psikoterapist Howard M. Halpern’in kaleme aldığı “Aşk Yetmediğinde/Birine Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları” bir bağımlılık şeması içinde olduğunuzun farkına varmanız ve sizi bu bağımlılığın içinde tutan sebepleri teker teker alt etmeniz için size rehber olacak. Kendi hastalarının problemlerinden yola çıkarak benzer problemler yaşayanlar için hazırladığı bu kitap, ilişki ya da evliliklerde bağımlılık ve bu bağımlılıktan kurtulmanın yollarını anlatıyor. Aşk, şefkat, cinsellik, dürüstlük, saygı, duygusal destekten yoksun bir ilişki içindeyseniz, ‘Onunla mutsuz olsam da onsuz yaşama ihtimalimi düşündükçe daha büyük bir mutsuzluğa kapılıyorum’ diyorsanız, Aşk Yetmediğinde son noktayı koymakta zorlananlar, yıllarını birine bağımlı olarak geçirenler, bu kitap tam size göre.

BOŞANMA SONRASI DOĞRU KİŞİYİ BULMAK

Edward M. Tauber ve Jim Smoke tarafından kaleme alınan ‘Boşanma Sonrası Doğru Kişiyi Bulmak’ boşandıktan sonra hayatına tek başına devam edecek kişilerin başucu kitabı olacak. Boşanmanın etkilerinden arınmak için yalnız kalmaya mı ihtiyacınız var? Ya da yeniden evlenmek üzere arayışlara başladınız mı? Boşanmanın etkilerinden arınmak için kendinize yeterince zaman verdiniz mi? Bu arayışlarınız sebebi yalnız kalma korkusu olabilir.

Yeniden evlenenlerin büyük bir kısmının, buna hazır olmadıkları bir dönemde, yanlış kişilerle evlendiklerini biliyor musunuz? Bu kitap, sağlıklı bir evliliğin önüne geçen 13 yanlış nedeni görmenizi sağlayacak ve bu hatalardan kaçınarak 'doğru kişi'yi bulmanız ve onunla 'doğru nedenler'le evlenmeniz için size rehberlik edecek.