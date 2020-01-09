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Sevgilisini önce bıçakladı sonra hastaneye götürdü

İstanbul Esenyurt'ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü. Kadın gözaltına alınırken, yaralanan adımın tedavisi devam ediyor

kadın sevgilisini bıçakladı
İHA

Esenyurt’ta Özbekistan uyruklu kadın, iddiaya göre evde tartıştığı sevgilisini sırtından bıçaklayıp hastaneye götürdü. Kadın gözaltına alınırken, yaralanan adımın tedavisi devam ediyor.

Olay, Saadetdere Mahallesi 9. Sokak'ta meydana geldi. Bir evde kavga ihbarı alan polis, olay yerine gitti. Ekipler zili çalmalarına rağmen kapıyı açan olmadı. Kapıda kan izleri gören polis ekipleri, olaydan şüphelendi. Bir süre sonra yakınlarda bulunan özel bir hastaneye bıçakla yaralanmış birisinin geldiği ihbarı alındı.

Hastaneye giden polis ekipleri, hastaneye gelen yaralının kavga ihbarı yapılan olaydaki Emrah B. (32) olduğunu belirledi. Şahsı hastaneye getiren kadının ise sevgilisi Özbekistan uyruklu Zarrına M. (26) olduğu öğrenildi. Zarrına M.'nin, sevgilisi Emrah B'yi sırtından bıçakladığı ve daha sonra kendi imkanları ile hastaneye getirdiği iddia edildi. Yaralanan Emrah B., ilk müdahalenin ardından yakında bulunan başka bir özel hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri, hastanede bulunan Zarrına M. İsimli kadını gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Zarrına M.'nin polislere "Ben yapmadım" dediği öğrenildi.

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