Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!

Antalya'nın Kepez ilçesinde oturan Şevval Bozoğlu (17), pazar günü karın ağrısı şikayeti ile hastaneye gitti. Özel hastanede doktorların müdahalesinin ardından Bozoğlu, evine gönderildi.
AĞRILARI GEÇMEDİ ARTTI
DHA'da yer alan habere göre pazartesi günü ağrıları artan Bozoğlu, yeniden hastaneye kaldırıldı.
KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ
Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
BABASI ZOR AYAKTA DURABİLDİ
İşlemlerin ardından Şevval Bozoğlu'nun cenazesi morgdan alındığı sırada gözyaşı döken baba Sedat Bozoğlu, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Bozoğlu'nun, sedef hastalığı ile mücadele ettiği öğrenildi. Şevval Bozoğlu, Kepez ilçesi Varsak Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.
YORUMLAR