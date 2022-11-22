Şevval 17 yaşındaydı! Karın ağrısıyla gelen ölüm!

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETTİ

Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen Bozoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Bozoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.