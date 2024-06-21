Şevval Sam'dan 30'uncu sanat yılına özel kutlama

Şevval Sam, 30 Haziran Pazar günü 30'uncu sanat yılını Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde gerçekleştireceği konserle kutlayacak.

Gecede, Sam’ın müzik kariyerinde söylediği şarkılar, video gösterimleri, dans performansları ve konuk müzisyenlerle zenginleştirilmiş bir sahne gösterisi izleyicilerle buluşacak.

Her dönemden sevilen eserlerini seslendireceği konserde, Karadeniz esintileri de sahneye taşınacak. Şarkıcıya; enstrümanlarıyla Ahır Kapı Roman Orkestrası, horonda Samet Kölemen ve ekibi, tulumda KOPA ve Burak Yanbak eşlik edecek.