"PRENSES'İ TATİLE GÖTÜREYİM' DEDİM"



Güneşin ve denizin keyfini çıkaran 48 yaşındaki oyuncu, bu karesine, "Prenses'i tatile götüreyim' dedim. O da haketti artık..." notunu düştü. Sam, “Sağlığım ve imkanlarım el verirse dünyayı bir karavanla gezmeyi istiyorum. Karavanla insan daha özgür oluyor. Mülk edinmek istemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.