Hızlı tren seferleri devam edecek mi? 0:00 / 0:00

TCDD Taşımacılık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı yeni kovid-19 önlemleri kapsamında yüksek hızlı tren (YHT) ve bölgesel tren seferleriyle ilgili durumu gözden geçiriyor. YHT seferlerinin “aynen” devam etmesi bekleniyor. Sadece Ankara-Konya ve Konya-Ankara seferlerinde hafta sonu bir düzenleme yapılabileceği belirtiliyor.

Bölgesel tren seferlerinin ise sokağa çıkma kısıtlamasına göre yeniden ayarlanabileceği ifade ediliyor. Bölgeler, bu konuda bir çalışma yapıyor. Bölgelerden gelecek değerlendirme ve veriler ışığında bir adım atılacak.

Bazı saatlerde, seferlerin durdurulabileceği kaydediliyor. Gün içinde gerek YHT gerekse de bölgesel tren seferleriyle ilgili olası yeni düzenlemenin kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Peki, kısıtlamalar öncesinde YHT bileti satın alan yolcuların durumu ne olacak? Kaynaklar, YHT’den bilet satın alan yolcuların, ön görülen tarihte seyahat edebileceklerini kaydetti. Marmaray ve Başkentray’da da işleyiş devam edecek.