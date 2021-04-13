Şehirler arası seyahat yasağı geldi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Seyahat etmek isteyen vatandaşlar 'Özel araçla ve otobüsle seyahat yasak mı?' Sorusuna yanıt arıyor. İçişleri Bakanlığı'nın en son yayımladığı genelgede şehirler arası seyahat kısıtlamasına dair açıklamalar yapıldı. Peki, şehirler arası yolculuk yasak mı? İşte şehirler arası seyahat izni şartları...



SEYAHAT YASAĞI GELDİ Mİ?



Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan seyahat yasağı kaldırılmıştı. Şehirlerarası seyahatlerde HES kodu taraması yapılıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 13 Nisan itibariyle yaptığı açıklama sonrası tüm illerde şehirler arası seyahat yasağı getirildi. Yasak Ramazan Bayramı sonuna kadar sürecek...

İŞTE YENİ KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI



Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)

Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)

Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)

Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)