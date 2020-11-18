Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem
ABONE OL

Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de vaka sayılarının artması yeni koronavirüs tedbirlerini beraberinde getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirlerini açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı. Peki Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı? İşte detaylar...

Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat kısıtlaması var mı?

Şehirler arası seyahat yasağı var mı? sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalar getirilirken gözler seyahat kısıtlamasına çevrildi. Peki Seyahat yasağı ile ilgili açıklama yapıldı mı? İşte seyahat kısıtlamasına ilişkin detaylar...

SEYAHAT YASAĞI VAR MI?

Gün itibariyle gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası Şehirler arası seyahat yasağı da merak konusu oldu. Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı. Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Alışveriş yerleri, berberler, restoranlar saat 10.00 ile 20.00 arası açık kalacak.

Sinemalar yıl sonuna kadar kapalı kalacak. Restoranlarda sadece paket servisi yapacak. Kıraathanelere bir süre ara verilecek. Şehirlerimizin ana cadde ve meydanlarındaki sigara içme yasağı sürecek" ifadelerini kullandı.

Erdoğan açıklamasına şöyle devam etti: "İl hıfzıssıhha kurulları bu uygulamayı genişletebilecek. Tüm bu hususlarla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacak.

Hep birlikte fedakarlık yaparak inşallah bu salgın müsibetinin üstesinden gelerek sağlıklı ve huzurlu şekilde geleceğe bakacağız."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika! İçişleri Bakanlığı'ndan koronavirüs genelgesi! İşte yeni tedbirler - Haberler
GÜNDEMYeni genelge yayınlandı!
SON DAKİKA! Ölen profesörün oğlu da Kovid oldu! Taşçıoğlu'nun oğlu da pozitif! - Haberler
GÜNDEMKaybettiğimiz Taşçıoğlu'nun oğlu da Kovid oldu!
Okullar tatil mi SON DAKİKA? 2020 Okullar ne zaman açılacak? İşte yüz yüze eğitim başlangıç tarihi
GÜNDEMOkullar tatil mi oldu?
Son dakika haberi... Bebek katilleri, bebek bezine saklamış!
GÜNDEMBebek katilleri, bebek bezine saklamış!
Sokağa çıkma yasağı var mı? Yeni koronavirüs tedbirleri neler? İşte İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMYeni koronavirüs tedbirleri neler?
Pandemi sosyal yardımı başvurusu için TIKLA! E-Devlet 1000 TL sosyal destek başvuru sonuçları sorgula
GÜNDEM1000 TL sosyal yardım başvuru sonucu sorgula
Son dakika korona haberi... İlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı
GÜNDEMİlk test işinden etti, bir gün sonra negatif çıktı
İzmir’de otomobil takla attı, sürücü feci şekilde can verdi
GÜNDEMTakla atan otomobilin altında kaldı!
UÇACAĞIZ! Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Hem sağanak hem fırtına - Hava durumu
GÜNDEMHem sağanak hem fırtına
Atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı
GÜNDEMAtama kararları Resmi Gazete'de

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X