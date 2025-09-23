Habertürk
        Haberler Objektife Takılanlar Şeyda Coşkun'dan, 'yasak aşk' iddiasına yanıt - Magazin haberleri

        Şeyda Coşkun'dan, 'yasak aşk' iddiasına yanıt

        Geçtiğimiz haftalarda 'yasak aşk' iddialarıyla gündeme gelen yaşam koçu Şeyda Coşkun; "Kendisi (Y.G.) yaptığı şeyin videolarını basına servis ediyor ve 'Bunları yayınlayın Şeyda rezil olsun' diyor. Madem bir şey var, kocandan şüpheleniyorsun gelir konuşursun. Benim alnım açık, başım dik" dedi

        Giriş: 23.09.2025 - 09:33 Güncelleme: 23.09.2025 - 09:37
        'Yasak aşk' iddiasına yanıt
        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şeyda Coşkun, ablası Tuğba Coşkun ile Bodrum'da görüntülendi. İkili, HT Spor için Yalıkavak sahilinde spor yaptı. Bodrum'un en güzel zamanlarından biri olduğunu söyleyen Coşkun kardeşler, günlerine spor ile başlayıp yüzme ile devam etti.

        Şeyda Coşkun, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir grup kadının saldırısına uğramasıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre; Coşkun; kendisinden yaşam koçluğu hizmeti alan M.G. ile yasak aşk yaşıyor. M.G.'nin eşi Y.G., Coşkun'a hakaret dolu mesajları attı. Mesajların ardından hakaret davası açan Şeyda Coşkun ve Y.G. bir gün sokakta karşılaştı. Arkadaşıyla oturan Şeyda Coşkun'un yanından geçen Y.G., Coşkun'a hakaret etti. Ardından tartışma alevlenirken Y.G. Coşkun'a ve arkadaşına tokat attı. Y.G. ve Şeyda Coşkun, karakola giderek birbirinden şikâyetçi oldu. Coşkun'un 300 bin liralık tazminat davası açtığı Y.G. de karşı dava açtı.

        Şeyda Coşkun, söz konusu iddialara açıklık getirdi: Bu konuyu gerçekten çok ince bir konu. Onun psikolojik bir programda konuşulması gerekiyor. Ben bu işe başlarken hep kadınları düşündüm. Kadınlar için gittiğim bu yolda bu yaşadığım kadının kadına zulmü gibi bir şeydir.

        Şeyda Coşkun; "Bahsettiği kişi yıllarca danışanım olan bir kişi ama şimdi danışanım değil. İş yerimin oradan komşum yani arkadaşım. Kadın eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyor ve kimseye bir şey sormadan etmeden yanına dört arkadaşını alıp Bebek'e geliyor ve yanımda başka bir danışanım varken bana saldırıyorlar. Hem de delice... Videoları görmüşsünüzdür. Bunu yapan kişinin ismini söylemeyeceğim. Çünkü yasal süreç devam ediyor. Kendisi yaptığı şeyin videolarını basına servis ediyor ve 'Bunları yayınlayın Şeyda rezil olsun' diyor. Madem bir şey var, kocandan şüpheleniyorsun gelir kapıyı çalar konuşursun. 'Seni rezil etmeye geldim' diyor. Benim anlım açık, başım dik. Eğer eşinizi sizi aldattığınızı düşünüyorsanız, bu sizin eşinizle ilgili sorununuzdur karşı taraftaki kadınla bir sorununuz değildir. Bugün benim başıma bir şey attın, yarın başka birine mi atacaksın?" ifadelerini kullandı.

        Şeyda Coşkun, sözlerini şöyle sürdürdü: Ayrıca olay anında yanımda yürüyüş yaptığım kişinin bana saldıran kadının eşi olduğuna dair haberler çıktı. Bu doğru değil. Yanımda o gün başka bir çalışma arkadaşım vardı onunla yürüyüş yapıyordum. Hatta attıkları şey ona da isabet etti. Küçük bir yaralanma da oldu. Arkadaşıma da çok üzüldüm. Ben orada danışanlarımla yürüyüş yapıyorum, oradan ekmek yiyorum. Yukarıda Allah var, ben affetsem de Allah affetmez.

