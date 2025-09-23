Şeyda Coşkun'dan, 'yasak aşk' iddiasına yanıt

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Şeyda Coşkun, ablası Tuğba Coşkun ile Bodrum'da görüntülendi. İkili, HT Spor için Yalıkavak sahilinde spor yaptı. Bodrum'un en güzel zamanlarından biri olduğunu söyleyen Coşkun kardeşler, günlerine spor ile başlayıp yüzme ile devam etti.

Şeyda Coşkun, geçtiğimiz günlerde Bebek'te bir grup kadının saldırısına uğramasıyla gündeme gelmişti. İddiaya göre; Coşkun; kendisinden yaşam koçluğu hizmeti alan M.G. ile yasak aşk yaşıyor. M.G.'nin eşi Y.G., Coşkun'a hakaret dolu mesajları attı. Mesajların ardından hakaret davası açan Şeyda Coşkun ve Y.G. bir gün sokakta karşılaştı. Arkadaşıyla oturan Şeyda Coşkun'un yanından geçen Y.G., Coşkun'a hakaret etti. Ardından tartışma alevlenirken Y.G. Coşkun'a ve arkadaşına tokat attı. Y.G. ve Şeyda Coşkun, karakola giderek birbirinden şikâyetçi oldu. Coşkun'un 300 bin liralık tazminat davası açtığı Y.G. de karşı dava açtı.

REKLAM Şeyda Coşkun, söz konusu iddialara açıklık getirdi: Bu konuyu gerçekten çok ince bir konu. Onun psikolojik bir programda konuşulması gerekiyor. Ben bu işe başlarken hep kadınları düşündüm. Kadınlar için gittiğim bu yolda bu yaşadığım kadının kadına zulmü gibi bir şeydir. Şeyda Coşkun; "Bahsettiği kişi yıllarca danışanım olan bir kişi ama şimdi danışanım değil. İş yerimin oradan komşum yani arkadaşım. Kadın eşinin kendisini aldattığından şüpheleniyor ve kimseye bir şey sormadan etmeden yanına dört arkadaşını alıp Bebek'e geliyor ve yanımda başka bir danışanım varken bana saldırıyorlar. Hem de delice... Videoları görmüşsünüzdür. Bunu yapan kişinin ismini söylemeyeceğim. Çünkü yasal süreç devam ediyor. Kendisi yaptığı şeyin videolarını basına servis ediyor ve 'Bunları yayınlayın Şeyda rezil olsun' diyor. Madem bir şey var, kocandan şüpheleniyorsun gelir kapıyı çalar konuşursun. 'Seni rezil etmeye geldim' diyor. Benim anlım açık, başım dik. Eğer eşinizi sizi aldattığınızı düşünüyorsanız, bu sizin eşinizle ilgili sorununuzdur karşı taraftaki kadınla bir sorununuz değildir. Bugün benim başıma bir şey attın, yarın başka birine mi atacaksın?" ifadelerini kullandı.