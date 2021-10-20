Seyfi Dursunoğlu'nun mirasıyla ilgili ÇYDD'den açıklama

Seyfi Dursunoğlu, 17 Temmuz 2020'de 87 yaşındayken solunum yetmezliği ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmişti. Vefatından yıllar önce vasiyetnamesini hazırlatan sanatçı, Üsküdar Çengelköy'de bulunan evi ve bankadaki yüklü miktardaki birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) bıraktı.

İKİ YEĞENİ DAVA AÇTI

Ancak Seyfi Dursunoğlu'nun yeğenlerinden Evren Saydan ile Erhan Saydan vasiyete itiraz ederek, vasiyetnamenin iptali için dava açtı. Mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu’nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi.

Mahkeme, vasiyetname hazırlandığı gün orada bulunan sanatçının 60 yıllık dostu Garabet Baltaoğlu’nun 2015 yılında akli dengesinin yerinde olup olmadığı hususunun araştırılmasını istedi. Önceki gün mahkemenin sonuçlandığı ve Seyfi Dursunoğlu'nun, Üsküdar'daki evi ve banka hesabında yer alan tüm maddi birikimini Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bıraktığı mahkemece resmileştiği iddia edildi.

ÇYDD: KESİNLEŞEN BİR ŞEY YOK



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nden yapılan açıklamada ise iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi. ÇYDD görevlileri tarafından, "Kesinleşen bir şey yok, dava hala sürüyor" denildi.

Dursunoğlu, Huysuz Virjin’le özdeşleşen sahne kıyafetlerini sergilenmesi için Türker İnanoğlu Vakfı'na bağışlamıştı.

YEĞENLERİ ANMA TÖRENİNE KATILMADI

Dursunoğlu, ölümün 1. yıl dönümünde Zincirlikuyu'da bulunan mezarı başında anılmıştı. Anma törenine yeğeni Güliz Buyrukbilen ve mirasını bağışladığı Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda kişi katılmıştı. Usta sanatçının mirasının bağışlanmasına itiraz eden yeğenleri Evren Saydan ve Erhan Saydan anmada bulunmamıştı.