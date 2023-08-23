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        Haberler Magazin Şeyma Subaşı "Belki doğru değil" diyerek paylaştı! İş ilanı verdi!

        Şeyma Subaşı "Belki doğru değil" diyerek paylaştı! İş ilanı verdi!

        Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmişti. Bir süredir yurtdışında olan Subaşı, Türkiye'ye gelerek sosyal medya hesabından iş ilanı verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 14:28 Güncelleme: 23.08.2023 - 14:28
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        Geçtiğimiz aylarda sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğün yaparak evlenen Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, uzun bir balayının ardından İstanbul'a geldi. Ünlü isim sosyal medya hesabından çağrı yaptı.

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        Sosyal medyanın en çok takip edilen isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, Instagram hikayesinde kendisi gibi enerjiye sahip birini işe alacağını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

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        Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram’ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. 200 bin aboneye ulaşan Subaşı 66,99 TL olan abonelik ücretini 134,99 TL'ye çıkarmıştı.

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        Şeyma Subaşı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

        "Selam herkese. Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istiyorum. SAnırım benim iyi bir sosyal medyamı organize edecek birine ihtiyacım var. Bu bir menajer olur, bana uygun naturalinde doğalında tadında işler geliyor olur bilmiyorum. Benim hiç olmadı böyle birileri, olmaya çalıştı olmadı. Ben burada fazla yokum zaten olmayacağım da yine. Ama sonuçta burası benim vatanım, evim çok seviyorum. Burada olacağım her zaman. Bir yardıma ihtiyacım var ama kim?"

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        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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