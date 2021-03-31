"SANA DELİ OLUYORUM"

Geçtiğimiz haftalarda Al Saloussi ile tekne pozlarını paylaşan Subaşı, "Sen ve ben... Sana deli oluyorum. En zeki, en komik, en cömert, en kibar, en şirin, en havalı Meedo. Benim Meedo'm" ifadelerini kullanmıştı.

Şeyma Subaşı, bir takipçisinin, "Ve zengin..." yorumuna ise, "Aynen, onu siz tamamlarsınız diye yazmamıştım" şeklinde bir yanıt vermişti.