Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon
ABONE OL

Sezonun iddialı dizisi 'Aziz'den ilk fotoğraflar başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi

Show TV'de ekranlara gelecek olan, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği sezonun iddialı dizisi "Aziz"den ilk kareler dizinin başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi. Aziz karakterine hayat veren sevilen oyuncunun setten paylaşılan fotoğrafları heyecan ve ilgi ile karşılanırken beklentiyi artırdı

Sezonun iddialı dizisi 'Aziz'den ilk fotoğraflar başrol oyuncusu Murat Yıldırım'dan geldi
HABERTURK.COM

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği Aziz'in yönetmen koltuğunda Recai Karagöz oturuyor. Senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin başrollerini ise Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya paylaşıyor. Ayrıca kadrosunda; Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut, Haydar Köyel, Berkay Akın, Mehmet Avdan, Özgür Onan, İmren Şengel gibi birbirinden değerli isimlerin de yer aldığı dizi 1934'ler Antakya'sında varlıklı ve köklü bir aile olan Payidar ailesinin yaşadıklarını konu alıyor.

Antakya'nın en büyük ve tek halı üreticisi olan Payidar ailesinin oğlu Aziz Payidar (Murat Yıldırım) refah ve zenginlik içinde bir hayat sürdürmektedir. Fransız delegesi Mösyö Pierre'in (Fırat Tanış) oğlu Teğmen Andre'yi öldürmesiyle Aziz'in kaderi değişir; doğduğu toprakları, biricik aşkını kısacası sahip olduğu her şeyi geride bırakmak zorunda kalır. İki yıl sonra öldü zannedilirken geri dönüşü herkes için beklenmedik olur. Artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aziz sahip olduğu her şeyi kaybetmekle kalmamış, Fransız işgali altındaki Antakya bıraktığından daha kötü bir hal almıştır. Üstelik ilk aşkı Dilruba (Damla Sönmez) da amcası Galip Payidar'ın (Ahmet Mümtaz Taylan) oğlu Adem (Güven Murat Akpınar) ile nişanlanmıştır.

Her şeye sil baştan başlamak zorunda kalan Aziz, verdiği hayat mücadelesi ile küllerinden yeniden doğarken; basit bir köylü kızı olan Efnan'ın (Simay Barlas) beklenmedik bir şekilde hayatına girmesi ile duygusal anlamda da ikilemde kalacak, yaşadığı yoğun duygu karmaşası sonrasında zamanla hem kendini hem de gerçek aşkını bulacaktır.

Bir adamın halkını yeniden özgürlüğüne kavuşturmasının ve gerçek aşkı bulmasının hikayesi olan Aziz içten ve sıcak anlatımıyla yakında Show TV'de başlıyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Reyting sonuçları 13 Eylül Pazartesi | AB ve total reyting sıralaması (İlk 10)
TELEVİZYON Reyting yarışında son durum
MasterChef'te kim kazandı? 6 Eylül MasterChef kaptanlık oyununu hangi takım kazandı?
TELEVİZYON MasterChef'te kim kazandı? 13 Eylül...
Exxen üyeliği nasıl alınır? Exxen ne kadar, nasıl izlenir? İşte Exxen fiyat listesi...
TELEVİZYON Exxen'e nasıl üye olunur? İşte fiyat listesi
Sadakatsiz yeni sezon ne zaman başlıyor? Kanal D Sadakatsiz 2. sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYON Sadakatsiz ne zaman başlayacak?
Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Kanal D dizisi Arka Sokaklar yeni sezon tarihi açıklandı mı?
TELEVİZYON Arka Sokaklar ne zaman başlayacak?
Son Yaz yeni sezon tarihi açıklandı! İşte Son Yaz 2. sezon ilk fragmanı! Fox TV Son Yaz ne zaman başlıyor?
TELEVİZYON Son Yaz ne zaman başlıyor?
EDHO yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYON Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 7. sezon...
Aykut Enişte oyuncuları kim? Aykut Enişte konusu ne? İşte Aykut Enişte filmindeki oyuncular tam kadro
TELEVİZYON Aykut Enişte oyuncuları kim?
İçimizden Biri oyuncuları kim? İçimizden Biri konusu ne, nerede çekiliyor?
TELEVİZYON İçimizden Biri oyuncuları kim?
Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor? TRT1 Alparslan Büyük Selçuklu yeni sezon tarihi belli oldu mu?
TELEVİZYON Uyanış Büyük Selçuklu ne zaman başlıyor?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.