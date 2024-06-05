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        Haberler Bilgi SGK 344 sözleşmeli personel alımı detayları, başvuru tarihleri, şartları, kadro dağılımı ve başvuru ekranı

        SGK 344 personel alacak! SGK personel alımı başvuru tarihleri ve şartları

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 344 sözleşmeli personel alınacağını açıkladı. Farklı illerde görevlendirilmek üzere büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, teknisyen ve destek personeli pozisyonlarında işe alım yapılacak. İşte, SGK 344 personel alımına dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 08:51 Güncelleme: 05.06.2024 - 08:52
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 344 personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden yapılırken, adayların belirlenen KPSS puan türlerinden en az 60 puan almış olması gerekiyor. İşte, SGK 344 personel alımı detayları, başvuru tarihi ve kadro dağılımı...

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        SGK 344 PERSONEL ALIMI YAPIYOR

        SGK, merkez ve taşra hizmetlerinde görevlendirilmek üzere toplamda 344 sözleşmeli personel alıyor. İlana başvuracak adaylar, pozisyona göre farklı illerde göreve başlayacak.

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        SGK 344 PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NEDİR?

        Adaylarda birçok şart aranıyor. KPSS puanı da bunlardan biri.

        Adayların, ÖSYM tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans P3), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans P93) veya 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim P994) tarihlerinde yapılmış olan KPSS sonuçlarına göre en az 60 puan almış olması gerekiyor.

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        SGK 344 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

        260 Büro Personeli,

        69 Destek Personeli,

        14 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve

        1 Teknisyen olmak üzere toplam 344 sözleşmeli personel alınacak.

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        SGK PERSONEL ALIMI BAŞURU TARİHLERİ VE BAŞVURU EKRANI

        Adaylar başvurularını 05.06.2024-14.06.2024 tarihleri arasında saat 23:59’a kadar e-Devlet Kapısı üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) e-Devlet şifresi ile giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

        SGK 344 PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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