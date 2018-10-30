Shakhtyer Soligorsk - Vitebsk maçı ne zaman?

Belarus Premier Lig heyecanı devam ediyor. Shakhtyer Soligorsk, 31 Ekim 2018 Çarşamba günü Vitebsk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:45. 51 puanlı Shakhtyer Soligorsk 4. sırada bulunuyor, Vitebsk 53 puana sahip ve 2. sırada. Shakhtyer Soligorsk son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Vitebsk, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 397 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shakhtyer Soligorsk kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Vitebsk sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Shakhtyer Soligorsk son haftadaki Neman Grodno müsabasında 3-1 yenildi.

Vitebsk, Dinamo Minsk karşılaşmaında 1-4 yenildi.

Kendi sahasında 9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shakhtyer Soligorsk, 17 gol attı ve 3 gol yedi.

Vitebsk ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitebsk, 15 gol atarken 11 gol yedi.

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