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        Haberler Müzik Shakira'dan sürpriz duyuru - magazin haberleri

        Shakira'dan sürpriz duyuru

        Daha önceden sahneye çıkacağı açıklanmayan ve Coachella'da sürpriz bir mini konserle seyircileri şaşırtan Shakira, sahneden turne duyurusu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 15:13 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:13
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        Shakira'dan sürpriz duyuru
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        Shakira, sürpriz Coachella konserinde sürpriz bir açıklama yaptı. 47 yaşındaki Kolombiyalı şarkıcı, California eyaletinin Indio şehrinde düzenlenen 2024 Coachella Müzik ve Sanat Festivali kapsamında beklenmedik bir şekilde sahneye çıkarak seyircileri şaşırttı.

        Yedi yıl aradan sonra 22 Mart'ta çıkardığı 12'nci albümü 'Las Mujeres Ya No Lloran' (Kadınlar Artık Ağlamıyor) ile hayranlarını sevindiren Shakira, dünyanın en büyük açık hava festivallerinden biri olan ve ABD'nin en büyük festivalindeki sürpriz konserinde 'La Fuerte' ve 'BZRP Music Sessions, Vol. 53' şarkılarını söyledi.

        "SABIRSIZLANIYORUM"

        İki çocuk annesi şarkıcı, 2024 yılının sonunda turneye çıkacağı duyurusunu yaptı. Shakira, "Sonunda turneye çıkıyoruz. Burada, bu şehirde, kasım ayında başlıyoruz. Sabırsızlanıyorum!" sözleriyle hayranlarını coşturdu.

        Bir önceki albümü 'El Dorado'yu 2017'de çıkaran Shakira, 2018'de albümüyle aynı adı verdiği turneye çıkmıştı.

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        #Shakira
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