Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncu Shakira konseri için hazırlıklar tamamlandı.

Vodafone Park'ta gerçekleşecek konserin organizasyonunu üstlenen BKM'nin CEO'su Zümrüt Arol Bekçe, Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür ederek, "Bize evlerini kapılarını açtılar. İnşallah mahcup etmeyeceğiz. Pırıl pırıl teslim edeceğiz stadı." diye konuştu.

Bekçe, sanatçının klasik kulis istekleri olduğunu belirterek, "İnşallah çok güzel ağırlayacağız kendisini. Çoluk çocuk, anne ve babası, ailesiyle hep birlikte geliyor. Türkiye'ye eski günlerde herkes ailece gelirdi." dedi.

Sanatçının İstanbul gezi planının henüz belli olmadığını aktaran Bekçe, "Boğaz'ı boş geçeni ben hiç görmedim. Zaten bir önceki konserini de İstanbul'da biz Kuruçeşme Arena'da yapmıştık. Sahneye çıktığında inanamamıştı. Sol tarafta boğaz, sağ tarafta orman, muhteşem bir seyirci. 'Burada çıkmak için benim size para vermem gerekir.' demişti. Gerçekten İstanbul'u çok seviyor." diye konuştu.

Zümrüt Arol Bekçe, konsere çok büyük bir ilgi olduğunu vurgulayarak, yaklaşık 30 bin kişinin geleceğini söyledi.

Shakira konsere bu kuliste hazırlanacak: