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Shakira 220 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcları arasındadır. En fazla satan Kolombiyalı sanatçıdır. "Hips Don't Lie" teklisi günümüze kadar 10 milyondan fazla satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur. 2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" 5 milyon satarak, Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur. Ayrıca şarkı Youtube'da 1 milyardan fazla izlenen klip olmuştur. Shakira; Amerika'da, Avustralya'da ve İngiltere'de 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı sanatçı olmuştur.