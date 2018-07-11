Shakira, bu akşam İstanbul'da vereceği konser öncesinde gündem oldu. Sabah saatlerinde İstanbul'a gelen Shakira, baklavalarla karşılandı. Daha önce İstanbul Kuruçeşme'de konser veren Shakira, İstanbul'a hayranlığını "Burada çıkmak için benim size para vermem gerekir" sözleriyle dile getirmişti. Peki Shakira kimdir? Kaç yaşında, nerelidir?
SHAKİRA KİMDİR?
Tam adı Shakira Isabel Mebarak Ripoll'dur. Shakira, 2 Şubat 1977, Barranquilla'da dünyaya geldi. Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı, söz yazarı, dansçı ve oyuncudur. 90'lı yılların sonlarına doğru büyük bir patlama yapan Latin pop ve Latin rock müzik furyasındaki en önemli isimlerden biridir. Özellikle yarı Arap yarı Latin figürü danslarıyla insanların beğenisini toplamıştır. Shakira uzun süre birlikte olduğu futbolcu Pique'den iki çocuk dünyaya getirdi. Shakira'nın ilk çocuğu Milan Mebarak Pique 22 Ocak 2013'te, ikinci çocuğu Sasha Mebarak Pique ise 29 Ocak 2015'te dünyaya geldi.
Shakira uzun süre birlikte olduğu futbolcu Pique'den iki çocuk dünyaya getirdi. Shakira'nın ilk çocuğu Milan Mebarak Pique 22 Ocak 2013'te, ikinci çocuğu Sasha Mebarak Pique ise 29 Ocak 2015'te dünyaya geldi.
Aynı zamanda beste de yapan sanatçı 2 kez Grammy, 10 kez Latin Grammy, 14 kez Billboard Latin Müzik Ödülü kazanmıştır. Sony müzik İspanya'ya göre Shakira 16.8 milyonu Amerika'da olmak üzere toplamda dünya genelinde sadece albümleri 70 milyonun üzerinde satmıştır. Tekli satışları da eklenince Shakira 150 milyon kayıt satışını geçmiş bulunmaktadır.
Shakira 220 milyon dolarlık net serveti ile dünyanın en zengin Latin pop şarkıcları arasındadır. En fazla satan Kolombiyalı sanatçıdır. "Hips Don't Lie" teklisi günümüze kadar 10 milyondan fazla satarak son 10 yılın en çok satan teklisi olmuştur. 2010 yılında seslendirdiği Dünya Kupası şarkısı "Waka Waka" 5 milyon satarak, Dünya Kupası tarihinin en çok satan şarkısı olmuştur. Ayrıca şarkı Youtube'da 1 milyardan fazla izlenen klip olmuştur. Shakira; Amerika'da, Avustralya'da ve İngiltere'de 1 numaraya yükselen tek Güney Amerikalı sanatçı olmuştur.
Shakira aynı zamanda Kolombiya'da faaliyet gösteren Pies Descalzos adlı bir sivil toplum örgütünün kurucusu ve onursal başkanıdır. 6 yaşında ilk bestesini yapmıştır. Danslarını büyükannesinden öğrenmiştir. Ayrıca Shakira, içki ve kahve içmiyor, çikolataya bayılıyor. Bir röportajında "Bir çikolatadan daha iyi bir şey varsa o da daha fazla çikolatadır." demiştir.
İspanyolca anadilidir. Akıcı bir şekilde İngilizce ve Portekizce konuşur. Ayrıca Fransızca, İtalyanca ve Arapça dillerini de biraz konuşabiliyor. 2011 yılında Harvard Üniversitesi tarafından Yılın Sanatçısı seçilmiştir. Son olarak Shakira, Hollywood Walk of Fame (Şöhretler Kaldırımı) de yıldız sahibi oldu ve burada yıldızı olan ilk Kolombiyalı unvanını kazandı.
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