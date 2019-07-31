Yılın en büyük moda etkinliklerinden biri olan ve yıl sonuna doğru gerçekleşen Victoria's Secret şovunun bu yıl iptal edildiği iddia edildi.

Avustralya modeli Shanina Shaik, The Daily Telegraph'a yaptığı açıklamada Victoria's Secret şovunun bu yıl gerçekleşmeyeceğini açıkladı.

2011 yılından beri defilede kanat takan Shaik, kararı 'üzücü' olarak değerlendirdi.

28 yaşındaki model podyumda bu yıl yürüyemeyecek olmasını "Alışmadığım bir şey çünkü her yıl bu zamanlarda 'melek' gibi antrenman yapıyordum. Fakat gelecekte güzel şeyler olacağına eminim" dedi.

Ünlü model, markanın gösteri için yeni yollar üzerinde çalıştığından emin olduğunu da ekledi.

Shanina Shaik ilk kez 2011 yılında markanın podyumunda boy gösterdi. Daha sonra ise 2012, 2014, 2015 ve 2018 yıllarında kanatlarını taktı.

TELEVİZYON ŞOVLARI İPTAL EDİLMİŞTİ

Victoria's Secret'ın televizyon yayınlarının geçtiğimiz aylarda sonlandığı açıklanmıştı. Victoria's Secret'ın bağlı olduğu ana firma L Brands Genel Müdürü Leslie Wexner mayıs ayında yaptığı açıklamada "Geleneksel Victoria's Secret moda şovunu tekrar düşünmeye karar verdik. İleriye dönük düşündüğümüzde, televizyonun doğru tercih olmadığına inanıyoruz" demişti.