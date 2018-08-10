Shanxi Jiayi - Yanbian maç önü

Shanxi Jiayi ve Yanbian, 11 Ağustos 2018 Cumartesi günü Çin Halk Cumhuriyeti 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 14:35. Shanxi Jiayi 13 puana sahip olarak 15. sırada yer alırken Yanbian 21 puanda ve 10. sırada. Shanxi Jiayi son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Yanbian, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 274 kodlu maçı oynayanlar; Shanxi Jiayi galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Yanbian galibiyet oranı 0.00.

Shanxi Jiayi önceki hafta Hubei Huakaier mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Yanbian ise Beijing Baxy maçında 5-0 kazandı.

Shanxi Jiayi, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet aldı. Shanxi Jiayi, kendi sahasında 8 gol attı, 13 gol yedi.

Yanbian, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Yanbian, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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