Shaquille O'Neal'dan eski eşine yanıt: Ben olsam ben de kendime âşık olmazdım

Shaquille O'Neal'in "kaybolma" alışkanlığı olduğunu ve sadakatsizlikten şüphelendiğini de yazan Henderson, "Geriye dönüp baktığımda, o adama gerçekten aşık olup olmadığımı bilmiyorum ama ailemin olduğu adamla evlenme fikrine aşıktım" ifadesini kullanmıştı. Henderson ayrıca "Birlikte bir hayat kurma fikrine aşıktım. Onunla vakit geçirmekten gerçekten keyif aldım. NBA gezileri bana eşimle birlikte olma ve bir süreliğine de olsa NBA hayatını deneyimleme şansı verdi" demişti.