Shaquille O'Neal'dan eski eşine yanıt: Ben olsam ben de kendime âşık olmazdım

NBA'in efsanevi oyuncusu Shaquille O’Neal, eski eşi Shaunie Henderson'ın yazdığı kitaptaki itirafına yanıt verdi. 49 yaşındaki Henderson, 'Yenilmez: Kuralları Değiştirmek ve Kendi Şartlarımla Kazanmak' (Undefeated: Changing the Rules and Winning on My Own Terms) adlı kitabında 52 yaşındaki emekli basketbol yıldızı Shaquille O’Neal'a hiç âşık olmadığı itirafında bulunmuştu.