Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sharon Stone'dan yeniden çevrilecek 'Temel İçgüdü' yorumu: Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum - magazin haberleri

        Sharon Stone: Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum

        'Temel İçgüdü' ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sharon Stone, orijinal filmin 80 yaşındaki senaristinin 2 milyon dolarlık ücrete anlaştığı yeniden çevrimde rol almayacak. Stone'un yeniden çevrim için yorumu, "Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum" şeklinde oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.08.2025 - 12:40 Güncelleme: 20.08.2025 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filmiyle şöhrete uzanan ve canlandırdığı 'Catherine Tramell' karakteriyle hafızalara kazınan Sharon Stone, filmin yeniden çevrimi hakkında konuştu.

        Orijinal filmin senaristi Joe Eszterhas tarafından kaleme alınan 'Temel İçgüdü'nün yeniden çevrimi hakkında şüphelerini dile getiren Sharon Stone, katil romancı 'Catherine Tramell' rolünü tekrar canlandırdığı 2006 tarihli başarısız devam filmine atıfta bulundu. İkinci film, eleştirmenlerden kötü not almış, izleyiciler tarafından beğenilmemişti. Dünya çapındaki gişede orijinalinin 353 milyon dolarlık gelirine kıyasla, yalnızca 38 milyon dolar hasılat elde etmişti.

        REKLAM

        Bir televizyon programında konuşan Sharon Stone; "Eğer benim içinde bulunduğum durum gibi giderse, sadece şunu söylerim: Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum. Yani, devam edin, ama bol şans.

        Yeniden çevrimde rol almayacak olan Sharon Stone; "Zaten bir kez emekli olduğum ve birkaç kez öldüğüm bir aşamadayım. 'Ne yapacaksınız? Beni tekrar mı öldüreceksiniz? Buyurun, devam edin' diyorum" şeklinde konuştu.

        Geçtiğimiz ay, 80 yaşındaki senarist Joe Eszterhas'ın bir dijital yayın platformuyla anlaşma imzaladığı öğrenilmişti. Yayın platformunun, yeni 'Temel İçgüdü' senaryosu için 2 milyon dolarlık bir ücreti garanti ettiği, film çekilirse bu ücretin 4 milyon dolara çıkarılacağı öğrenilmişti. Bu da filmi, yılın en kazançlı özel satışlarından biri haline getiriyordu.

        Joe Eszterhas

        Joe Esztherhas, yeniden çevrimle ilgili yaptığı açıklamada; "80 yaşında bir adamın neden seksi ve erotik bir gerilim filmi yazdığını sorgulayanlara şunu söyleyebilirim: Sinematik iktidarsızlığım hakkındaki söylentiler abartılı ve yaş ayrımcılığıdır" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sharon stone
        #temel içgüdü
        #film
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Okul servisleri için yüzde 50, personel servisleri için yüzde 100 zam talebi
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        Avukat Göksu Çelebi hayatını kaybetti!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        1 yıldır dinmeyen acı! Narin Güran cinayeti yürekleri dağladı!
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Memur-Sen zam teklifini hakeme götürüyor
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Takip cihazı kullanıp cinayeti işlediler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Xabi Alonso'dan Arda Güler'e övgü dolu sözler!
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Konut satışı bu yıl ilk kez önde
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        Baklava deseni 800 yıl önce de kullanılmış
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İsrail Savunma Bakanı Gazze'nin işgal planını onayladı
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun Benfica 11'i!
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Fransız yayıncı canlı yayında hayatını kaybetti
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Avrupalı enerji devi Trump'ın rüzgarıyla savruldu
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Washington'da "acil durum" ilan edildi, yüzlerce kişi yakalandı
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Eros'a yayını kırdırdılar
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        Polis memuru eşini ev için katletmiş!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        2 aylık kocasını bıçakla öldürdü!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        Okan Buruk tek tek açıkladı!
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        İnan Kıraç olayında ikinci perde
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        Sigorta tazminatlarında yeni dönem
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği
        İşte dünyanın en pahalı 7 yiyeceği