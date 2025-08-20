1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filmiyle şöhrete uzanan ve canlandırdığı 'Catherine Tramell' karakteriyle hafızalara kazınan Sharon Stone, filmin yeniden çevrimi hakkında konuştu.

Orijinal filmin senaristi Joe Eszterhas tarafından kaleme alınan 'Temel İçgüdü'nün yeniden çevrimi hakkında şüphelerini dile getiren Sharon Stone, katil romancı 'Catherine Tramell' rolünü tekrar canlandırdığı 2006 tarihli başarısız devam filmine atıfta bulundu. İkinci film, eleştirmenlerden kötü not almış, izleyiciler tarafından beğenilmemişti. Dünya çapındaki gişede orijinalinin 353 milyon dolarlık gelirine kıyasla, yalnızca 38 milyon dolar hasılat elde etmişti.

Bir televizyon programında konuşan Sharon Stone; "Eğer benim içinde bulunduğum durum gibi giderse, sadece şunu söylerim: Neden bunu yapıyorsunuz, bilmiyorum. Yani, devam edin, ama bol şans.

Yeniden çevrimde rol almayacak olan Sharon Stone; "Zaten bir kez emekli olduğum ve birkaç kez öldüğüm bir aşamadayım. 'Ne yapacaksınız? Beni tekrar mı öldüreceksiniz? Buyurun, devam edin' diyorum" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz ay, 80 yaşındaki senarist Joe Eszterhas'ın bir dijital yayın platformuyla anlaşma imzaladığı öğrenilmişti. Yayın platformunun, yeni 'Temel İçgüdü' senaryosu için 2 milyon dolarlık bir ücreti garanti ettiği, film çekilirse bu ücretin 4 milyon dolara çıkarılacağı öğrenilmişti. Bu da filmi, yılın en kazançlı özel satışlarından biri haline getiriyordu.