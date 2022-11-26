"She Said No" ne demek?

Dün, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kutlandı. Bu günün amacı; kadına şiddete dikkat çekmek. Tüm dünyada kadına yönelik şiddet oranları oldukça arttı. Bu kapsamda başlatılan "She Said No" kampanyasının ne olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, "She Said No" kampanyası nedir? İşte, detaylar...