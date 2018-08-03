Shelbourne - Cobh Ramblers rakamlar

İrlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Shelbourne, 03 Ağustos 2018 Cuma günü Cobh Ramblers takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. Maç öncesi Shelbourne 39 puanla 4. sırada, Cobh Ramblers 24 puanla 8. sırada bulunuyor. Shelbourne son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Cobh Ramblers son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 205 kodlu maçı oynayanlar; Shelbourne galibiyet oranı 1.25, beraberlik oranı 4.20, Cobh Ramblers galibiyet oranı 6.00. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.55 oranını kazandıracak.

Shelbourne son haftadaki Longford Town müsabasında 6-1 kazandı.

Cobh Ramblers ise Finn Harps maçında 0-1 yenildi.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Shelbourne, 25 gol attı ve 7 gol yedi.

Cobh Ramblers ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Cobh Ramblers, 13 gol atarken 16 gol yedi.

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