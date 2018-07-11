Shimizu - Kofu maçı ne zaman?

Shimizu ve Kofu, 11 Temmuz 2018 Çarşamba günü Japonya İmparatorluk Kupası 3.Tur maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 13:00. Ev sahibi Shimizu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Kofu, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 531 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shimizu kazanırsa 2.10, beraberlik çıkarsa 2.70, Kofu sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Shimizu son hafta oynanan Consadole Sapporo maçında 0-3 kazandı.

Kofu ise Iwata karşılaşmasında 0-1 yenildi.