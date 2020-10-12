Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü'nde geçmişten bugüne taşınan bir çocukluk aşkının, bir 'Ada Masalı'nın ve şerefli olmanın hikayesini anlatacak olan Şeref Sözü'nün baş kahramanlarından İsra'nın hikayesi, şimdiden izleyenleri derinden etkilemeyi başardı.

Sude Güler'in hayat vereceği İsra Adabeyli'nin hikayesi, Beyrut'ta başlayıp Cihan Adabeyli'nin yüreğinde son bulan bir yolculuğu anlatıyor. Yedi yaşında tanıdığı büyük aşkı Cihan ile sorgusuz sualsiz yola çıkan İsra, kendini Adabeyli Adası'nda buluyor. Bu cennet gibi adanın onun için altından bir kafese dönüşeceğinden henüz habersiz... Oğlu için ve yüreğindeki büyük aşkı Cihan Adabeyli için asla pes etmiyor.

Şeref Sözü 14 Ekim Çarşamba akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle Show TV'de!

İşte İsra Adabeyli Karakter Tanıtımı: