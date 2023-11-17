Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Show TV’nin yeni dizisi "Arak"tan heyecan yaratan ilk tanıtım!

        Show TV’nin yeni dizisi "Arak"tan heyecan yaratan ilk tanıtım!

        Show TV'nin yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandıran yeni dizisi "Arak"ın ilk tanıtımı yayınlandı. Temposu yüksek sahneleri ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ekrana ilk kez gelecek olan İlker Kaleli ve Öykü Karayel'e ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.11.2023 - 21:53 Güncelleme: 17.11.2023 - 21:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Arak'tan" heyecan yaratan ilk tanıtım
        ABONE OL
        ABONE OL

        Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak’ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

        İşte Arak’ın İlk Tanıtımı;

        Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak olan “Arak” çok yakında Show TV'de başlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Büyük Türkiye fırtınası
        Büyük Türkiye fırtınası
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Sokak köpeği buldu, polis alarma geçti
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        F.Bahçe'den İbanoğlu'ya istifa çağrısı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Pazar gününe dikkat! İşte yurtta hava durumu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Galatasaray'dan Süper Kupa başvurusu!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Formula 1'de rögar kapağı skandalı!
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        Başkan Koç'tan set ziyareti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        ‘Atatürk’ 100 milyon TL’yi geçti
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        Sadece faizi ödenen 186 milyarlık borç
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        8 sene sonra 1 milyon aşılamadı!
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?
        Kasımda indirim aşkı başka mıdır?