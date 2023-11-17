Show TV’nin yeni dizisi "Arak"tan heyecan yaratan ilk tanıtım! Show TV'nin yapımını Most Production'ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz'un üstlendiği, kadrosu ve hikayesiyle büyük merak uyandıran yeni dizisi "Arak"ın ilk tanıtımı yayınlandı. Temposu yüksek sahneleri ve etkileyici planların yer aldığı tanıtım yayınlanır yayınlanmaz büyük beğeni topladı. Çift olarak ekrana ilk kez gelecek olan İlker Kaleli ve Öykü Karayel'e ise sosyal medyada beğeni dolu yorumlar geldi.

Oyuncu kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimleri buluşturan Arak’ın yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar otururken, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay birlikte kaleme alıyor.

İşte Arak’ın İlk Tanıtımı;

Hayatını çalanlardan intikam almak için harekete geçen Kara (İlker Kaleli) ile yolu genç adamla sürpriz şekilde kesişen Zeynep’in (Öykü Karayel) sürükleyici hikayesini güçlü bir anlatımla ekrana taşıyacak olan “Arak” çok yakında Show TV'de başlıyor.

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