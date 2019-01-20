Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni toplamıştı. Nöbet’in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi.

“GECE VAKTİ BU DAĞLARDA YA KURT GEZER YA JANDARMA!”

“Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!” mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.

Nöbet etkileyici hikayesiyle yakında Show TV’de başlıyor!

İŞTE "NÖBET"İN 2. TANITIMI

NÖBET DİZİSİ İLK TANITIM FRAGMANI

NÖBET DİZİSİ OYUNCULARI



Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci, Kürşat Alnıaçık, Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek, Orkun Ok