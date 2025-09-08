Şi Cinping'ten çok taraflılık çağrısı

Çin Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre Devlet Başkanı Şi, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva'nın düzenlediği çevrim içi BRICS Liderler Zirvesi'nde telekonferans yoluyla konuşma yaptı.

Şi, konuşmasında bugün dünyada hegemonyacılığın, tek taraflılığın ve korumacılığın giderek arttığı belirterek, "Bu kritik eşikte, Küresel Güney'in ön safında yer alan BRICS ülkeleri, açıklık ve kapsayıcılık ruhuyla hareket ederek, çok taraflılığı ve çok taraflı ticaret sistemini birlikte savunmalı." dedi.

"Ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor"

ABD'yi üstü örtülü eleştiren Şi, "Bir ülkenin yürüttüğü ticaret savaşları ve tarife savaşları dünya ekonomisinin insicamını bozuyor, uluslararası ticaret kurallarının altını oyuyor." ifadesini kullandı.

Şi, BRICS ülkelerinin, uluslararası alanda çok taraflılığı, eşitliği ve adaleti savunması, merkezinde Birleşmiş Milletlerin olduğu uluslararası düzeni ve merkezinde Dünya Ticaret Örgütünün olduğu çok taraflı ticaret sistemini koruyarak açık bir dünya ekonomisini muhafaza etmesi gerektiğinin altını çizdi.