Sibel Can: Dünyanın en büyük mutluluğu
Sibel Can, Fransa tatilinden döndükten sonra İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Can, tatile Emir Sarıgül ile birlikte gittiği yönündeki iddialara cevap vermezken gelini Merve Kaya'nın hamileliğini, nazar korkusuyla sakladıkları öğrenildi
Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sibel Can, tatile gittiği Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.
Sibel Can, tatile; sevgilisi Emir Sarıgül ile birlikte gittiği yönündeki iddiayla ilgili soruları geçiştirdi.
Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün ilişkilerinin başında çekilen bir fotoğraf...
Sibel Can'ın 1988 - 1999 arasında evli kaldığı Hakan Ural ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile evlenmişti. Yakında babaanne olacağı hatırlatılan Can, bu konuda; "Dünyanın en büyük mutluluğu" diyerek kısa bir açıklamada bulundu. Merve Kaya'nın hamileliğini, başlarda nazar korkusuyla saklandığı, 3 ay dolmadan kimseye söylenmemesinin aile kararı olduğu öğrenildi.
Sibel Can'ın yine Hakan Ural ile evliliğinden; Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında iki çocuğu daha bulunuyor.