Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sibel Can, babaanne oluyor: Dünyanın en büyük mutluluğu - Magazin haberleri

        Sibel Can: Dünyanın en büyük mutluluğu

        Sibel Can, Fransa tatilinden döndükten sonra İstanbul Havaalanı'nda görüntülendi. Can, tatile Emir Sarıgül ile birlikte gittiği yönündeki iddialara cevap vermezken gelini Merve Kaya'nın hamileliğini, nazar korkusuyla sakladıkları öğrenildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 17:48 Güncelleme: 17.06.2025 - 17:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Dünyanın en büyük mutluluğu"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sibel Can, tatile gittiği Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

        Sibel Can, tatile; sevgilisi Emir Sarıgül ile birlikte gittiği yönündeki iddiayla ilgili soruları geçiştirdi.

        Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün ilişkilerinin başında çekilen bir fotoğraf...

        Sibel Can'ın 1988 - 1999 arasında evli kaldığı Hakan Ural ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile evlenmişti. Yakında babaanne olacağı hatırlatılan Can, bu konuda; "Dünyanın en büyük mutluluğu" diyerek kısa bir açıklamada bulundu. Merve Kaya'nın hamileliğini, başlarda nazar korkusuyla saklandığı, 3 ay dolmadan kimseye söylenmemesinin aile kararı olduğu öğrenildi.

        Sibel Can'ın yine Hakan Ural ile evliliğinden; Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında iki çocuğu daha bulunuyor.

        Evlilik söylentisi yalan çıktı
        Evlilik söylentisi yalan çıktı Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #SİBEL CAN
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        Ümit Özdağ için tahliye kararı
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        ÖTV değişikliği fiyatları nasıl etkileyecek?
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: İşçinin bekleme, dayanma gücü kalmadı
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İran - İsrail savaşı ekonomiyi nasıl etkiliyor?
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail'de yeni sığınaklar yapılıyor
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İsrail-İran çatışmalarının beşinci günü
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        İran gerçekten nükleer silah yapmaya yakın mı?
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Trump: Ateşkesten daha iyi bir yol arıyorum
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Sanders'tan ABD'nin İran'a karşı eylemlerini engelleyecek yasa tasarısı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomatik temaslar
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        "Petrol fiyatları yukarı çıkabilir"
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Fenerbahçe'den dev teklif!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Vahşeti canlı yayında itiraf etti! Aylar sonra parçalarına ulaşıldı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kerem ve Jelert'e talip çıktı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Kene bir günde iki can aldı!
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Aile Hekimliğinde yeni dönem
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Fenerbahçe'den PFDK açıklaması!
        Bodrum'un yüzen sarayları
        Bodrum'un yüzen sarayları
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA
        İtalya-Türkiye ortaklı süper İHA