Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Sibel Can, tatile gittiği Fransa dönüşü İstanbul Havalimanı'nda görüntülendi.

Sibel Can, tatile; sevgilisi Emir Sarıgül ile birlikte gittiği yönündeki iddiayla ilgili soruları geçiştirdi.

Sibel Can ile Emir Sarıgül'ün ilişkilerinin başında çekilen bir fotoğraf...

Sibel Can'ın 1988 - 1999 arasında evli kaldığı Hakan Ural ile birlikteliğinden dünyaya gelen oğlu Engincan Ural, 2022'de Merve Kaya ile evlenmişti. Yakında babaanne olacağı hatırlatılan Can, bu konuda; "Dünyanın en büyük mutluluğu" diyerek kısa bir açıklamada bulundu. Merve Kaya'nın hamileliğini, başlarda nazar korkusuyla saklandığı, 3 ay dolmadan kimseye söylenmemesinin aile kararı olduğu öğrenildi.

Sibel Can'ın yine Hakan Ural ile evliliğinden; Melisa Ural, Sulhi Aksüt ile evliliğinden ise Emir Aksüt adında iki çocuğu daha bulunuyor.