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        Haberler Spor Transfer Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada'dan Osimhen'e mesaj: Burada para basmıyoruz! - Futbol Haberleri

        Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada'dan Osimhen'e mesaj: Burada para basmıyoruz!

        Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'in CEO'su Esteve Calzada, Victor Osimhen hakkında açıklama yaptı. BBC'ye konuşan Calzada, "Biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz. Biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil" diyerek, Nijeryalı golcünün transferinden vazgeçebileceklerinin sinyallerini verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.06.2025 - 16:09 Güncelleme: 17.06.2025 - 16:09
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        Al-Hilal'den Osimhen'e mesaj!
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        2024-2025 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak forma giyip sezonu çifte kupayla tamamlayan ve transferin gözdelerinden olan Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın yanı sıra Al-Hilal'in de yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Nijeryalı golcü hakkında Suudi Arabistan kulübünü CEO'su Esteve Calzada'dan flaş bir açıklama geldi

        İngiltere basınından BBC Sport'a konuşan Calzada, tekliflerini kabul etmeyen ve daha yüksek bir maaş isteyen Osimhen'i üstü kapalı şekilde eleştirdi.

        "BURADA PARA BASMIYORUZ"

        Takıma gerçekten gelmek isteyen oyuncuları alacaklarını ifade eden Esteve Calzada, “Hedefimiz en büyük oyuncular. Oldukça hırslıyız ama oyuncunun da bu konuda istekli olması gerekiyor ve transferin her iki taraf için de uygun olması şart. Oyunculara ve menajerlere hatırlatmaya çalıştığımız tek şey şu: Evet, biz Suudi Arabistan'dayız ama burada para basmıyoruz. CEO olarak rolüm, kulübü verimli şekilde yönetmek. Böylece en büyük oyuncuları almak için elimizde mümkün olan en büyük bütçe olur ama her ne pahasına olursa olsun değil. Bu yüzden bazen pazarlıklardan çekiliyoruz. Çünkü biz gerçekten gelmek isteyen oyuncuları istiyoruz, sadece para için gelenleri değil” dedi.

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