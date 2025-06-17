Al-Hilal CEO'su Esteve Calzada'dan Osimhen'e mesaj: Burada para basmıyoruz!

2024-2025 sezonunu Galatasaray’da kiralık olarak forma giyip sezonu çifte kupayla tamamlayan ve transferin gözdelerinden olan Victor Osimhen’in geleceği belirsizliğini koruyor. Galatasaray'ın yanı sıra Al-Hilal'in de yakından ilgilendiği ve resmi teklifte bulunduğu Nijeryalı golcü hakkında Suudi Arabistan kulübünü CEO'su Esteve Calzada'dan flaş bir açıklama geldi

İngiltere basınından BBC Sport'a konuşan Calzada, tekliflerini kabul etmeyen ve daha yüksek bir maaş isteyen Osimhen'i üstü kapalı şekilde eleştirdi.